14. Oktober: Firmenpleiten | Aktivrente | Toter Junge

Zukunftspakt Pflege

Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Zukunftspakt Pflege“ hat erste Ergebnisse einer grundlegenden Reform der Sozialen Pflegeversicherung vorgelegt. Das Aus für Pflegegrad 1 ist vorerst vom Tisch. Stattdessen sollen in der niedrigsten Pflegestufe präventive Angebote stärker gefördert werden, um Pflegebedürftigkeit hinauszuzögern. Auch die häusliche Versorgung soll gestärkt werden.

Firmenpleiten

Nach Daten des Statistischen Bundesamtes erreichten die Unternehmensinsolvenzen im Sommer 2025 einen Höchststand seit 12 Jahren. Im Juli meldeten sich fast 2.200 Firmen pleite. Die Industrie und Handelskammer rechnet insgesamt in diesem Jahr mit über 22.000 Fällen. Das wären täglich 66 Insolvenzen. Besonders betroffen sind Verkehr, Lager, Gastgewerbe und Zeitarbeit.

Toter Junge

Der seit Freitag vermisste achtjährige Fabian aus Güstrow ist tot. Seine Leiche wurde in einem Waldstück in Mecklenburg-Vorpommern gefunden. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand liegt eine Straftat vor. Seit Samstag lief in der Region eine großangelegte Suche mit Einsatzkräften, Spürhunden, Drohnen und Hubschraubern.

Aktivrente

Die Bundesregierung meldet: Jeder vierte berechtigte Rentner möchte steuerbegünstigt dazuzuverdienen. Bis zu 2000 Euro extra zur Rente sollen pro Monat steuerfrei bleiben. Dadurch rechnet die Bundesregierung jährlich mit etwa 890 Millionen Euro weniger Steuereinnahmen.

WHO-Gipfel in Berlin

Eine Milliarde deutsches Steuergeld stellt die Bundesregierung für den Kampf gegen Aids, Tuberkulose und Malaria zur Verfügung. Außerdem gehen 100 Millionen Euro an die Impfstoffforschungskoalition CEPI. Am „World Health Summit“ nahmen 6.000 internationale Vertreter aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft teil.

(Mit Material der Nachrichtenagenturen)