Logo Epoch Times

vor 13 Minuten

Ex-„Superman“ will in den USA Migranten abschieben helfen

vor 26 Minuten

Nationaler Sicherheitsrat als neue Schaltzentrale

vor 43 Minuten

Im Juli deutlich niedrigere Asylzahlen als vor einem Jahr

vor einer Stunde

Gericht: Keine Rückkehr für abgeschobene jesidische Familie

vor 2 Stunden

ARD-„Deutschlandtrend“ : Zufriedenheit mit Regierung sinkt – schlechtes Zeugnis für Merz

vor 3 Stunden

ChatGPT-Erfinder OpenAI bringt nächstes KI-Modell heraus

vor 3 Stunden

Adidas verlässt Tarifbindung – Kritik der Gewerkschaft

vor 4 Stunden

Mecklenburg-Vorpommern: Waffen und Sprengstoff? Polizeirazzia bei AfD-Politiker

vor 5 Stunden

„Corona-Spaziergang“: Polizist in Sachsen aus Beamtendienst entfernt

vor 5 Stunden

Zu große Nähe zu China: Trump fordert den Rücktritt des Intel-Chefs

Logo Epoch Times
Polizistenmord

Anklage fordert lebenslange Haft für tödlichen Messerangriff in Mannheim

Im Prozess um den tödlichen Messerangriff auf einen Polizisten in Mannheim vor dem Oberlandesgericht Stuttgart hat die Bundesanwaltschaft lebenslange Haft für den Angeklagten gefordert.

top-article-image

Der Angeklagte Sulaiman A. sitzt beim Prozessauftakt im Gerichtssaal (Archivbild).

Foto: Marijan Murat/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Im Prozess um den tödlichen Messerangriff auf einen Polizisten in Mannheim vor dem Oberlandesgericht Stuttgart hat die Bundesanwaltschaft lebenslange Haft für den Angeklagten gefordert.
Sie beantragte in ihrem Plädoyer am Donnerstag zudem die Feststellung einer besonderen Schwere der Schuld, wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag auf Anfrage sagte. Sollte das Gericht dem folgen, wäre eine vorzeitige Haftentlassung nahezu ausgeschlossen.
Seit Mitte Februar muss sich der 26-jährige Sulaiman A. wegen Mord, fünffachen versuchten Mord und gefährlicher Körperverletzung vor Gericht verantworten.
Mehr dazu
Er soll im Mai vergangenen Jahres als Sympathisant der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bewusst die islamkritische Kundgebung des Vereins Bügerbewegung Pax Europa auf dem Marktplatz in Mannheim attackiert haben. Dabei griff er zunächst den Hauptredner mit einem Messer an.
Als ein Polizist helfen wollte, soll sich A. auf ihn gestürzt und durch mehrere Messerstiche so schwer verletzt haben, dass der 29-Jährige wenig später starb. Der Fall kurz vor der Europawahl sorgte für breites Entsetzen und führte zu politischen Auseinandersetzungen. Ein Urteil könnte Mitte September verkündet werden. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.