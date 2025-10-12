Logo Epoch Times

vor 4 Minuten

CDU-Kandidat Blettner gewinnt Oberbürgermeisterwahl in Ludwigshafen

vor einer Stunde

Deutscher Buchpreis wird in Frankfurt am Main verliehen

vor 2 Stunden

Digitales Ein- und Ausreisesystem der EU: Inbetriebnahme in Deutschland gestartet

vor 2 Stunden

Kampf gegen tödliche Krankheiten wie HIV: Deutschland sagt eine Milliarde Euro zu

vor 3 Stunden

Israel erwartet Geiselfreilassung am „frühen Montagmorgen“

vor 3 Stunden

Orcas versenken Segeljacht vor Portugal - Familie gerettet

vor 4 Stunden

Verdächtiger nach Schüssen in Wettbüro in Gießen in Untersuchungshaft

vor 4 Stunden

Regierungskrise in Frankreich: Premier Lecornu arbeitet unter Zeitdruck an Kabinettsbildung

vor 5 Stunden

Anspannung in Israel: Hamas-Geiseln sollen freikommen - Nahost-Gipfel mit Trump

vor 5 Stunden

Dobrindt: Abschiebeabkommen mit Taliban vor Abschluss

Logo Epoch Times
Einmal jährlich

Chefs der Geheimdienste äußern sich in öffentlicher Anhörung im Bundestag

Die Chefs der drei Geheimdienste des Bundes äußern sich in einer öffentlichen Anhörung zu Bedrohungslagen. In der Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums werden die Chefs von Verfassungsschutz, BND und Militärischem Abschirmdienst sprechen.

top-article-image

Bundestagssitzung im September 2025

Foto: via dts Nachrichtenagentur

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Die Chefs der drei Geheimdienste des Bundes äußern sich am Montag in einer öffentlichen Anhörung im Bundestag zu aktuellen Bedrohungslagen (10.00 Uhr).
In der Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums werden sich Verfassungsschutzchef Sinan Selen, der Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), Martin Jäger, und die Präsidentin des Militärischen Abschirmdienstes (MAD), Martina Rosenberg, den Fragen der Abgeordneten stellen.
In der Regel äußern sich die Geheimdienstchefs nur in streng vertraulichen Sitzungen des Kontrollgremiums. Einmal jährlich findet die Befragung aber öffentlich statt, sie wird auf der Internetseite des Bundestags live übertragen.
Zu den Themen der Sitzung dürften wachsende Gefährdungen etwa durch russische Destabilisierungsversuche, durch den Rechtsextremismus sowie durch Auswirkungen des Nahost-Konflikts auf die Sicherheitslage in Deutschland zählen.(afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.