Logo Epoch Times

vor 14 Minuten

Putin warnt USA vor Tomahawk-Raketen für die Ukraine

vor einer Stunde

Russische Bedrohung: Gipfeltreffen in Kopenhagen fordert schnellere Aufrüstung

vor 2 Stunden

Putin wirft Frankreich wegen Festsetzung von Tanker „Piraterie“ vor

vor 3 Stunden

Gefangenenaustausch: Russland und die Ukraine lassen jeweils 185 Soldaten frei

vor 4 Stunden

Dreitägige Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Saarbrücken begonnen

vor 5 Stunden

Dritter landesweiter Protesttag in Frankreich: Beteiligung nimmt ab

vor 6 Stunden

Angriff vor Synagoge in England: Polizei spricht von Terror

vor 6 Stunden

Gaza-Hilfsflotte: Israel will Crew-Mitglieder nach Europa zurückschicken

vor 6 Stunden

Bericht: VW will in Dresden nur 135 Jobs erhalten

vor 8 Stunden

Autogipfel im Kanzleramt: Merz will Wettbewerbsfähigkeit stärken

Logo Epoch Times
Nur 20 Prozent zufrieden mit der Regierung

„Deutschlandtrend“: AfD zieht mit Union gleich

Die AfD erreicht im ARD-„Deutschlandtrend“ mit 26 Prozent ihren bislang höchsten Wert und zieht damit mit der Union gleich, die ebenfalls bei 26 Prozent liegt.

top-article-image

AfD-Vorsitzende Alice Weidel (Archivbild)

Foto: OddAndersen / AFP via Getty Images

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Die AfD zieht im ARD-„Deutschlandtrend“ mit der Union gleich – beide liegen nun bei 26 Prozent. Die AfD gewinnt in der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage einen Prozentpunkt im Vergleich zur Erhebung im Vormonat hinzu. Sie kommt damit den Angaben zufolge auf ihren besten Wert im „Deutschlandtrend“. CDU/CSU verlieren hingegen einen Punkt.
Die SPD bleibt unverändert bei 14 Prozent. Die Grünen verbessern sich leicht um einen Punkt auf zwölf Prozent, die Linke folgt mit weiterhin zehn Prozent dahinter. BSW und FDP liegen in der Umfrage bei unter drei Prozent und würden damit den Einzug in den Bundestag verpassen.

77 Prozent sind mit der Koalition wenig oder gar nicht zufrieden

Gefragt wurde auch nach der Zufriedenheit mit der schwarz-roten Bundesregierung – diese ist weiterhin gering: Drei von vier Wahlberechtigten oder 77 Prozent sind mit der Arbeit der Koalition weniger beziehungsweise gar nicht zufrieden. Nur 20 Prozent sind zufrieden oder sehr zufrieden. Das sind den Angaben zufolge die bislang schwächsten Werte für die Regierung seit Amtsantritt im Mai.
Mehr dazu
Ein weiteres Thema war kurz vor dem 35. Jahrestag der Deutschen Einheit am Freitag der Stand der deutschen Wiedervereinigung. 61 Prozent sind mit diesem sehr zufrieden oder zufrieden, 34 Prozent sind weniger bis gar nicht zufrieden.
In den westdeutschen Bundesländern sind 64 Prozent mit dem Stand der deutschen Wiedervereinigung sehr zufrieden beziehungsweise zufrieden; 31 Prozent sind weniger bis gar nicht zufrieden. In den ostdeutschen Bundesländern fällt die Zustimmung geringer aus: Hier sind nur 50 Prozent zufrieden bis sehr zufrieden, fast ebenso viele – 46 Prozent – sind weniger bis gar nicht zufrieden.
Für den „Deutschlandtrend“ befragte das Institut Infratest dimap 1306 Wahlberechtigten von Montag bis Mittwoch repräsentativ. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.