Deutschland Salafist aus Kosovo

Gericht: Salafistischer Prediger in Bonn darf vorerst nicht abgeschoben werden

Einem Prediger, der in den Kosovo ausgewiesen werden sollte, wurde eine Nähe zum Salafismus bestätigt, das bedeute allerdings nicht, dass er automatisch ein Feind der freiheitlich-demokratischen Ordnung in Deutschland sei, so das Verwaltungsgericht Köln. Der Prediger hatte einen Eilantrag gegen seine Abschiebung eingereicht, dem das Gericht stattgab.