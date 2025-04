Grüne: Wohneigentum für junge Menschen ohne Erbschaft kaum noch möglich

Nach Einschätzung der Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge ist es heute für junge Menschen kaum noch möglich, Wohneigentum zu erwerben, es sei denn, sie haben geerbt.

„Für junge Menschen und Familien ist Wohnen, besonders in den Städten, unbezahlbar geworden“, sagte Dröge den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Die Mieten steigen gerade in Großstädten so massiv, dass viele Familien keine passende Wohnung mehr finden. Und ohne ein Erbe ist es für junge Leute heute kaum noch möglich, Wohneigentum zu erwerben.“

Vermögen und Wohnraum

Dröge forderte Union und SPD auf, mehr für eine gerechte Verteilung von Vermögen und bezahlbaren Wohnraum zu tun. Vermögen und Erbschaften seien in Deutschland „extrem ungleich“ verteilt, kritisierte sie.

„CDU und SPD sind in ihrem Koalitionsvertrag daran gescheitert, das Land gerechter zu machen“, betonte die Grünen-Politikerin. „Bei der Begrenzung zu hoher Mieten sind sie den kleinstmöglichen Schritt gegangen. Zu einer gerechteren Verteilung von Vermögen oder Erbschaften findet sich im Koalitionsvertrag kein einziger Satz.“

Dem Koalitionsvertrag von Union und SPD zufolge soll die Mietpreisbremse zunächst um vier Jahre verlängert werden.

Bis Ende 2026 soll eine Expertengruppe eine Reform ausarbeiten. Indexmieten sollen nicht verboten, aber in angespannten Wohnungsmärkten strenger reguliert werden. (afp/red)