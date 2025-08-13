Hessen: Polizei verzeichnet über 25.000 Verstöße bei Blitzerwoche

Die hessischen Polizeibehörden haben im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche Speedweek zur Verkehrssicherheit auf den Straßen 25.775 Verstöße festgestellt.

Bei insgesamt 813.009 gemessenen Fahrzeugen ergab das eine Verstoßquote von 3,17 Prozent, wie das Hessische Innenministerium am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte.

Verbotene Waffe, kein Führerschein

Beispielsweise beendeten Beamte auf der A643 bei Wiesbaden ein illegales Rennen zwischen zwei Autos. Die Führerscheine und die Autos wurden beschlagnahmt.

Im Main-Kinzig-Kreis habe ein Fahrer angegeben, Journalist zu sein. Grund dafür sei offenbar gewesen, die Kontrolle abzukürzen. Sein Beruf in der Presse sei frei erfunden gewesen.

In Frankfurt am Main wurden im Auto eines zu schnell fahrenden Mannes mehrere verbotene Waffen gefunden. Einen Führerschein hatte der Mann auch nicht.

„Die Ergebnisse der Kontrollwoche zeigen, dass der weit überwiegende Teil der kontrollierten Autofahrerinnen und Autofahrer sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen und Verkehrsregeln hält“, erklärte Innenminister Roman Poseck (CDU).

Dennoch offenbarten einzelne Überschreitungen der zulässigen Geschwindigkeit um bis zu 100 Kilometer pro Stunde „ein erschreckendes Maß an Verantwortungelosigkeit“, so Poseck weiter. In Hessen gebe es keine Toleranz für Raser.

Auch in Schleswig-Holstein veröffentlichten die Behörden eine Bilanz der Speedweek. Laut Landespolizeiamt wurden innerhalb einer Woche 23.121 Fahrzeuge geblitzt. In der Vorjahresaktion waren es noch 15.288.

Bei Kontrollen wurden zudem 44 Fahrer mit dem Handy erwischt. Weitere 89 Menschen waren nicht angeschnallt. 13 Fahrten wurden wegen Alkoholeinfluss beendet.

Die Speedweek fand bundesweit vom 4. bis zum 10. August statt. Dabei wurden Geschwindigkeitsverstöße intensiver kontrolliert. Alleine in Hessen waren in der Woche mehr als tausend Polizeibeamte für die Aktion im Einsatz. (afp/red)