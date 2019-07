Infratest-Umfrage in Sachsen: Saugen Grüne SPD und Linke auf? – CDU und AfD schon gleichauf an der Spitze

In der aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap für den MDR in Sachsen vom 24. bis 29. Juni unter 1.000 telefonisch befragten Wahlberechtigten zeigen sich spannende Bewegungen, vor allem unter dem Umstand, dass in wenigen Wochen, am 1. September in Sachsen der Landtag neu gewählt wird.

Während auch im östlichen Bundesland die Grünen mit 12 Prozent einen Hype erleben (+6 Prozentpunkte), stürzt die SPD weiter ab (9 Prozent / – 2 Prozentpunkte). Auch die Linke verliert 3 Prozentpunkte und kommt auf 15 Prozent. Unverändert: die FDP mit 5 Prozent zwischen Landtag und Sperrklausel auf ungewisser Reise. Für die Freien Wähler würde es zu diesem Zeitpunkt nicht reichen (3 Prozent), die sonstigen Parteien teilen sich 4 Prozent.

Zwar verlor auch die CDU gegenüber der letzten Befragung im August 2018 vier Prozentpunkte, sichert sich aber immerhin noch derzeit 26 Prozent und liegt damit gleichauf mit der um einen Prozentpunkt gestiegenen AfD. (dts/sm)