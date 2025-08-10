Logo Epoch Times

INSA-Umfrage: Mehrheit mit Regierung und Kanzler unzufrieden

Die Bundesregierung von Kanzler Friedrich Merz ist seit knapp 100 Tagen im Amt. Viele Bürger sind unzufrieden, wie eine aktuelle Befragung zeigt. Im Sonntagstrend liegt die Union mit 27 Prozent 2 Prozentpunkte vor der AfD. Die SPD erreicht 15 Prozent.

Der Deutsche Bundestag im Reichstagsgebäude. In der obersten Ebene haben die Fraktionen der Parteien ihre Büros.

Foto: Matthias Kehrein/Epoch Times

Redaktion
Lesedauer: 2 Min.

Knapp 100 Tage nach Start der Koalition ist die Mehrheit der Bürger einer neuen Umfrage zufolge unzufrieden mit der Bundesregierung und mit Kanzler Friedrich Merz (CDU).
In einer Befragung des Meinungsforschungsinstituts INSA für die „Bild am Sonntag“ äußerten sich 60 Prozent entsprechend, nur 27 Prozent sind demnach zufrieden mit der Arbeit von CDU/CSU und SPD. 13 Prozent machten keine Angabe. Anfang Juni, also rund ein Monat nach Amtsantritt von Schwarz-Rot, waren noch 37 Prozent zufrieden und nur 44 Prozent unzufrieden.
Ähnlich sieht das Meinungsbild für den Regierungschef aus: Nur 30 Prozent sind mit seiner Arbeit zufrieden, 59 Prozent sehen Merz kritisch. Mit dem damaligen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) waren laut Angaben der „Bild“ nach 100 Tagen im Amt im März 2022 43 Prozent der Befragten zufrieden, nur 41 Prozent unzufrieden.
In der aktuellen Befragung gaben 26 Prozent an, dass Merz (eher) bessere Arbeit als Scholz leiste. 41 Prozent finden seine Arbeit weder besser noch schlechter, 27 Prozent finden sie (eher) schlechter.
Im Vergleich zur Ampel-Koalition leistet Schwarz-Rot nach Einschätzung von 28 Prozent der Umfrage-Teilnehmer (eher) bessere Arbeit, 24 Prozent meinen das Gegenteil. 38 Prozent sehen keinen Unterschied.

Parteien im Sonntagstrend

Nach dem aktuellen Sonntagstrend der „Bild am Sonntag“ hätte Schwarz-Rot derzeit keine Regierungsmehrheit. Union und SPD kämen unverändert auf 27 beziehungsweise 15 Prozent.
Zweitstärkste Kraft wäre die AfD mit weiterhin 25 Prozent, gefolgt von den Grünen mit unverändert 11 Prozent und der Linken mit 9 Prozent (–1). Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) bleibt bei 4 Prozent. Die FDP kommt auf 4 Prozent (+1).
Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider. (dpa/red)

