Ende November

Jean-Pascal Hohm soll Chef der neuen AfD-Jugendorganisation werden

Die alte Jugendorganisation wurde aufgelöst. Nun steht die Gründung einer neuen bevor.

Ein Wahlplakat für Jean-Pascal Hohm, Kandidat der AfD für die Landtagswahlen in Brandenburg am 19. September 2024 in Cottbus, Ostdeutschland.

Redaktion
Der Kandidat für die Leitung der neuen AfD-Jugendorganisation soll feststehen. Wie die „Bild“ berichtete, soll es sich um den Brandenburger Landtagsabgeordneten Jean-Pascal Hohm handeln. Die Personalie wurde der Zeitung demnach aus der Parteispitze bestätigt.
Im November will sich die neue Jugendorganisation gründen. Dort soll Hohm zur Wahl stehen. Hohm bestätigt gegenüber der „Bild“ Ambitionen:
„Sollten die Rahmenbedingungen passen, könnte ich mir gut vorstellen, Verantwortung in der neuen Jugendorganisation zu übernehmen.“
Mehr dazu
Die Gründung der neuen Jugendorganisation soll am 29. und 30. November in Gießen stattfinden. Ob es Gegenkandidaten für Hohm gibt, steht bisher nicht fest.
Die Vorgänger-Jugendorganisation Junge Alternative (JA) war per Beschluss auf dem vergangenen Parteitag zur Auflösung aufgefordert worden. (dts/red)

