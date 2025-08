Leichenfund nach Gewaltverbrechen in Westerwald: Obduktion für Mittwoch geplant

Nach dem Fund einer Leiche nahe des rheinland-pfälzischen Ortes Weitefeld laufen die Untersuchungen zur Klärung der Identität. Eine Obduktion wurde für Mittwoch angesetzt, wie ein Sprecher der Polizei in Koblenz am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP sagte. Vor vier Monaten hatte ein Gewaltverbrechen mit drei Toten den Ort im Westerwald erschüttert, seitdem wird ein 61-jähriger Verdächtiger aus einem Nachbarort gesucht.

Die unbekannte Leiche war am Dienstag gefunden worden, die Polizei prüft nach eigenen Angaben etwaige Zusammenhänge mit dem Verbrechen vom 6. April. Damals waren in einem Wohnhaus in Weitefeld ein Ehepaar und dessen 16-jähriger Sohn getötet wurden. Die Polizei sucht seither mit großem Aufwand nach einem 61-jährigen Verdächtigen, der nach der Tat „nachweislich verletzt“ in die waldreiche Gegend um Weitefeld flüchtete, wo sich seine Spur verlor.

Mutter konnte vor ihrem Tod noch Polizei rufen

Nähere Angaben zu dem Leichenfund machten die Ermittler zunächst nicht. Weder der genaue Fundort noch das Geschlecht sind bislang bekannt. „Insbesondere angesichts möglicher Zusammenhänge mit dem Tötungsdelikt am 06. April 2025 in Weitefeld arbeitet die Polizei mit Hochdruck an der zeitnahen Identifizierung der Person“, hieß es in einer Mitteilung der Ermittler vom Dienstagabend.

Die Leichen der im April getöteten Familienmitglieder wurden alle in einem gefunden, das Gewaltverbrechen wurde mit Schuss- und Stichwaffen verübt. Der 44-jährigen Mutter gelang es nach der Tat noch, die Polizei zu verständigen. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte starb nach Ermittlerangaben aber auch sie. Der Verdächtige wird seither mit einem Haftbefehl wegen Mordes gesucht. (afp/red)