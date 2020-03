Deutschland Lockerung von LKW-Fahrverbot am Wochenende wegen Virus – Handel sieht keine Notwendigkeit

Verkehrsminister Scheuer will bis zum 5. April eine befristete Lockerung für das LKW-Fahrverbot am Wochenende, um Lieferengpässe für den Handel zu vermeiden. Der Handelsverbund sieht seine Versorgung trotz Hamsterkäufen in einigen Bereichen jedoch bis jetzt nicht als gefährdet an.