Maskenpflicht nach Sommerferien ab kommender Woche auch an hessischen Schulen

Auch in Hessen wird an den Schulen zum Unterrichtsbeginn nach den Sommerferien in der kommenden Woche außerhalb des Unterrichts Maskenpflicht herrschen. Es werde „zum Schulstart am Montag eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung außerhalb der Klassenzimmer geben“, teilte die Landesregierung am Mittwoch (12. August) in Wiesbaden mit. Weitere Details sollen am Donnerstag bei einer Pressekonferenz erläutert werden.

Am Montag (17. August) startet auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland die Schule wieder. Auch dort sollen außerhalb des Unterrichts Masken getragen werden. Einzig in Nordrhein-Westfalen, wo die Schule am Mittwoch wieder begann, gibt es bislang eine Maskenpflicht im Unterricht. (afp)