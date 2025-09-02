Merz setzt auf engere Beziehungen der Schweiz zur EU

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) setzt auf einen Ausbau der Beziehungen zwischen der EU und der Schweiz. Die Beziehungen Deutschlands zur Schweiz seien „exzellent“.

Man setze auch auf einen Ausbau der Beziehungen der Eidgenossenschaft zur EU, sagte Merz nach einem Treffen mit der Schweizer Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter im Kanzleramt. „Es ist gut, dass die Abkommen über Modernisierung und Erweiterung der Beziehungen ausverhandelt sind.“

„Wir wollen sie nun auch zügig umsetzen“, so Merz. Das würde, wenn sie in Kraft treten könnten, beide Länder wettbewerbsfähiger und auch widerstandsfähiger machen. Denn diese Zusammenarbeit brauche man mehr denn je.

„Die Welthandelsordnung ist unter Dauerstress. Und da ist es gut, wenn es noch bilaterale Beziehungen gibt, die stabil sind, die vom selben Geist des Freihandels, der offenen Grenzen und der guten Beziehungen zueinander geprägt sind“, sagte der Kanzler.

Empfang mit militärischen Ehren

Friedrich Merz empfing heute die Schweizer Bundespräsidentin mit militärischen Ehren vor dem Bundeskanzleramt. Bei dem anschließenden Gespräch sollte es um die bilaterale Zusammenarbeit, europapolitische sowie außen- und sicherheitspolitische Fragen gehen.

Die historisch bündnisfreie und neutrale Schweiz erwägt angesichts des Ukraine-Krieges die Vereinbarung eines Sicherheits- und Verteidigungsabkommens mit der EU.

Auch wirtschaftlich bleibt das Land nicht von aktuellen Entwicklungen unberührt. Zuletzt hatte die US-Regierung Zölle in Höhe von 39 Prozent gegen die Schweiz verhängt – mehr als das Doppelte der Zölle auf Waren aus der EU.

(dts/afp/red)