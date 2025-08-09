Logo Epoch Times

Mitgliederzahl der Linkspartei erreicht neuen Rekord

Mit einer Rekordzahl an Mitgliedern startet Die Linke in die anstehenden Kommunal- und Landtagswahlen.

Linken-Parteitag (Archiv)

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Die Linke hat so viele Mitglieder wie noch nie seit ihrer Gründung im Jahr 2007. Stand heute haben man eine „noch nie dagewesene Rekordzahl“ von 117.868 Mitgliedern, sagte die Parteivorsitzende Ines Schwerdtner der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Samstagausgabe). Der Mitgliederzuwachs gehe nach wie vor positiv voran, wenn auch nicht mehr „in der ganz großen Schlagzahl, wie anlässlich der Bundestagswahl“.
Im Vorfeld anstehender Kommunal- und Landtagswahlen gehe es nun darum, „die neuen Mitglieder mehr und mehr in die politische Arbeit vor Ort einzubinden und die Partei auch dort aufzubauen, wo sie vorher vielleicht noch gar nicht oder wenig präsent war“, erklärte Schwerdtner. (dts/red)

