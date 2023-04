Neun Jahre Haft für Schwimmtrainer wegen Kindesmissbrauchs

Das Landgericht im niedersächsischen Lüneburg hat einen Schwimmtrainer wegen Kindesmissbrauchs in mehr als 70 Fällen zu neun Jahren Haft verurteilt. Der 74-Jährige machte sich demnach in vier Fällen des schweren sexuellen Missbrauchs strafbar.

Das Landgericht im niedersächsischen Lüneburg hat einen Schwimmtrainer wegen Kindesmissbrauchs in mehr als 70 Fällen zu neun Jahren Haft verurteilt. Der 74-Jährige habe sich in vier Fällen des schweren sexuellen Missbrauchs strafbar gemacht, sagte eine Gerichtssprecherin am Freitag. Hinzu kamen demnach 69 weitere einfache Missbrauchsfälle. In das Urteil wurde eine Verurteilung des Amtsgerichts Celle von 2021 miteinbezogen.

Zum Prozessauftakt hatte sich der Mann umfassend zu den Vorwürfen eingelassen. Dies betraf allerdings nur das äußere Geschehen, eine sexuelle Motivation bestritt er. Der 74-Jährige hatte laut Urteil als Betreuer von Ferienfreizeiten und Schwimmtrainer Kinder zwischen acht und 13 Jahren missbraucht. Die Taten ereigneten sich von Juli 1996 bis 2001 sowie 2015 und 2016 an verschiedenen Orten in Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen. (afp)