Fast die Hälfte der Lehrkräfte der öffentlichen Schulen in NRW arbeitet Teilzeit

In NRW arbeiteten am 1. November rund 80.700 Lehrkräfte in Teilzeit. Stand Juni waren dort 162.600 Stellen besetzt. Damit arbeitet rund jeder 2. Lehrer Teilzeit. Doch tatsächlich wird mehr Personal benötigt.