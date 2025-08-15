Logo Epoch Times

Reform und Einschränkung

Beamtenstatus auf dem Prüfstand – der Steuerzahlerbund ist für weniger Privilegien

Der Steuerzahlerbund fordert weniger Verbeamtungen und die Einschränkung von Beamtenprivilegien, um die öffentlichen Haushalte zu entlasten. Der Vorsitzende des Deutschen Beamtenbundes nimmt eine entgegengesetzte Position ein.

Reiner Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler vor der Schuldenuhr.

Foto: Matthias Kehrein/Epoch Times

Redaktion
Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Der Steuerzahlerbund hat sich für weniger Verbeamtungen ausgesprochen und zudem Reformen zur Einschränkung von Privilegien für Beamte gefordert.
„Die öffentlichen Haushalte werden durch die XXL-Beamtenverhältnisse enorm belastet“, sagte Steuerzahlerbundpräsident Reiner Holznagel der „Rheinischen Post“.
„Deshalb sollte der Beamtenstatus auf den Prüfstand gestellt und in seinem Umfang samt seiner Privilegien kritisch hinterfragt werden.“
Zu den Privilegien von Beamten zählen etwa hohe Altersbezüge und eine Beitragsfreiheit in der Rentenversicherung.

Polizei, Finanzverwaltung und Justiz

Die Privilegien könnten „keinem Beschäftigten in der freien Wirtschaft mehr erklärt werden, weil die finanzielle Schere immer weiter auseinandergeht“, sagte der Präsident des Steuerzahlerbundes.
„Konkret sollte die Zahl der neuen Verbeamtungen auf ein Minimum und ausschließlich auf die hoheitlichen Kernbereiche beschränkt werden – bei der Polizei, in der Finanzverwaltung und in der Justiz“, sagte er.
Zuvor hatte bereits CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann angesichts hoher finanzieller Lasten durch Beamtenpensionen die Verringerung der Verbeamtungen gefordert.

Beamtenstatus sichere streikfreien Raum Schule

Der Deutsche Beamtenbund (DBB) warnt vor Streiks an Schulen, sollten Lehrer künftig nicht mehr verbeamtet werden.
Der Beamtenstatus der Lehrkräfte sichere den streikfreien Raum Schule, sagte der DBB-Bundesvorsitzende Volker Geyer der Funke-Mediengruppe.
Geyer reagierte damit auf Vorschläge aus der Politik und vom „Bund der Steuerzahler“, die zum Ziel haben, die Verbeamtungen in Deutschland zu reduzieren.
Die Vorschläge zur Entbeamtung, beispielsweise von Lehrern, würden durch ihre dauernde Wiederholung nicht weniger unsinnig, sagte Geyer. Bildung sei eine zutiefst hoheitliche Aufgabe. Zudem spare der Staat durch die Entbeamtung bestimmter Berufsgruppen kein Geld.
Im Gegenteil, die Bruttobesoldung müsse kurzfristig erhöht, Arbeitgeberanteile für die Rentenversicherung aufgebracht und Mittel für die Zusatzversorgung der dann angestellten Lehrer bereitgestellt werden. Die Entbeamtung würde kein einziges Problem der Rentenversicherung oder der öffentlichen Haushalte lösen, im Gegenteil. Sie würde viele neue schaffen, so Geyer. (dts/afp/red)

