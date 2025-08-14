Logo Epoch Times

vor 14 Minuten

Mädchen aus Freizeitbad Rulantica gelockt und missbraucht

vor 34 Minuten

Moskau: Treffen zwischen Putin und Trump beginnt um 21:30 Uhr MESZ

vor einer Stunde

UN-Plastikabkommen: 184 Staaten ringen um Einigung

vor 2 Stunden

Moskau: Russland und die Ukraine tauschen jeweils 84 Kriegsgefangene aus

vor 2 Stunden

Schlappe für Warburg Bank im Streit um Millionen-Forderungen

vor 3 Stunden

Waldbrände: EU-Katastrophenschutz bereits 16 Mal aktiviert

vor 3 Stunden

Studie: Bei jedem zweiten Haushalt liegt Glasfaser-Internet

vor 3 Stunden

Merz sieht Anfang bei „Politikwechsel“ gemacht – es wird „wieder investiert“ in Deutschland

vor 4 Stunden

Im Südwesten ist es am wärmsten – einzelne Gewitter ziehen auf

vor 4 Stunden

Britische Wirtschaft im zweiten Quartal überraschend stark gewachsen

Logo Epoch Times
Tomaten werden tonnenweise importiert

Woher unser Gemüse kommt

Frisches Gemüse stammt oft aus dem Ausland. Doch woher eigentlich genau?

top-article-image

Bei Salat liegt der deutsche Selbstversorgungsgrad etwas höher als bei anderen Gemüsearten.

Foto: Mizina/iStock

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Die mit Abstand wichtigsten Lieferländer für frisches Gemüse in Deutschland sind Spanien und die Niederlande. Besonders groß sind die Anteile dieser Länder an den Importen von Gurken und Tomaten. Das geht aus einer Pressemitteilung des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft (BZL) hervor.

Tomate ist wichtigstes Importgemüse

Die Tomate ist demzufolge das in Deutschland beliebteste und auch mengenmäßig wichtigste Importgemüse. 2024 wurden rund 736.000 Tonnen nach Deutschland eingeführt. Fast die Hälfte davon (48 Prozent) kam aus den Niederlanden, gut ein Fünftel (22 Prozent) aus Spanien.
Insgesamt stammen etwa zwölf Prozent aller frischen Tomaten aus deutschem Anbau. Nimmt man verarbeitete Tomatenprodukte hinzu, sinkt der Anteil heimischer Tomaten auf knapp vier Prozent.
Mehr dazu
Bei frischen Gurken liegt der Anteil, der aus den Niederlanden und Spanien importierten Ware mit rund 84 Prozent noch höher. 43 Prozent aller frischen Gurken kommen aus Spanien, 41 Prozent aus den Niederlanden.

Höhere Selbstversorgung bei Salat

Höher liegt der Selbstversorgungsgrad hingegen bei Salat: Mehr als die Hälfte des in Deutschland verspeisten Salats wird laut BZL von der heimischen Landwirtschaft angebaut. Von den zusätzlich importierten Salaten kommen 71 Prozent aus Spanien und Italien.
Auch bei frischem Obst ist Spanien der mit Abstand größte Lieferant. Vor allem Äpfel, Melonen und Orangen kommen meist aus Spanien. Das wichtigste Importobst ist aber die Banane: 2024 wurden 1,34 Millionen Tonnen nach Deutschland eingeführt, Herkunft ist meistens Süd- und Mittelamerika. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.