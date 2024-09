Deutschland Vor allem in NRW sind viele Brücken heikel

Zustand von Brücken: Jede zehnte Autobahnbrücke „nicht ausreichend“

Viele Brücken in Deutschland sind marode. In Dresden brach ein Teil der Carolabrücke ein. Bei Autobahnbrücken sehen Experten besonders westdeutsche Brücken in Gefahr.