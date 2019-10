Erster türkischer Soldat bei Angriff auf Kurden in Nordsyrien getötet

Bei der türkischen Militäroffensive gegen kurdische Kräfte in Nordsyrien ist erstmals ein türkischer Soldat getötet worden. Wie das türkische Verteidigungsministerium am Freitag mitteilte, wurden bei den Kämpfen gegen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) am Donnerstag drei weitere Soldaten verletzt. Die Türkei hatte am Mittwoch trotz scharfer internationaler Kritik eine lange geplante Offensive gegen die YPG-Miliz in Nordsyrien begonnen.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte mit, seit Beginn der Kämpfe seien auf syrischer Seite mindestens 29 kurdische Kämpfer und zehn Zivilisten getötet worden. Türkische Behörden meldeten in den türkischen Provinzen Sanliurfa und Mardin nahe der syrischen Grenze sieben Todesfälle unter den Zivilisten, darunter ein Baby. Rund 70 weitere Menschen seien verletzt worden.

Die türkische Armee war nach stundenlangen Luftangriffen am Mittwochabend an mehreren Punkten über die Grenze vorgestoßen. Unterstützt wurde sie von dem Rebellenverband Syrische Nationalarmee. Am Donnerstag gab es neue Luftangriffe und Kämpfe an mehreren Stellen des 120 Kilometer langen Grenzabschnitts, auf den sich die Offensive konzentriert, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete.

Ankara will eine „Sicherheitszone“ entlang der Grenze in Nordsyrien schaffen. Die syrische Kurdenmiliz hatte eine zentrale Rolle im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gespielt. Die Türkei betrachtet sie aber als Bedrohung, da sie eng mit den Rebellen der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) in der Türkei verbunden ist.(afp)