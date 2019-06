Frontex fängt Migrantenschlepper und 81 Migranten ab – Absetzung auf Video festgehalten

Ein Video, das von einem Überwachungsflugzeug der Grenzbehörde Frontex der Europäischen Union am Donnerstag den 20. Juni gefilmt wurde, zeigte die Besatzung eines Fischerbootes, das 81 Migranten auf ein kleineres Boot brachte, das sich zuvor im schlepptau befand.

Nach dem Transfer richteten die Migranten ihr Boot nach Norden in Richtung Italien, während das „Mutterschiff“ in Richtung Libyen steuerte. Ein italienisches Patrouillenschiff, das von der Finanzpolizei betrieben wurde, verfolgte es und fing es am Freitag (21. Juni) 35 Meilen vor der libyschen Küste ab.

Die sieben Besatzungsmitglieder – sechs Ägypter und ein Tunesier – wurden verhaftet, und die Migranten (75 Männer, drei Frauen und drei Minderjährige) wurden ebenfalls in einer separaten Aktion der Finanzpolizei abgefangen und nach Lampedusa gebracht, um an den zentralen Anlaufpunkt der Insel übergeben zu werden.

Das Fischerboot wurde in internationalen Gewässern beschlagnahmt und wird nun zum sizilianischen Hafen Licata gebracht.

(Reuters/sk)