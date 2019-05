Trump fordert Untersuchung von Geschäftsbeziehungen der Biden-Familie zu Chinas Regime

US-Präsident Donald Trump will eine Untersuchung des ehemaligen Vizepräsidenten und derzeitigen Präsidentschaftskandidaten der Demokratischen Partei Joe Biden. Der Grund dafür sind Behauptungen, die Investmentfirma seines Sohnes Hunter Biden habe vom chinesischen kommunistischen Regime mehrere Millionen Dollar erhalten.

„Es ist eine Schande“, sagte Trump am 20. Mai in einem Fox News Interview, nachdem er zugestimmt hatte, dass die Verbindungen der Familie Biden zum chinesischen Regime untersucht werden sollten.

Die Vorwürfe, die sich auf Bidens Sohn Hunter beziehen, wurden erstmals 2018 im Buch „Geheime Reiche: Wie die Amerikanische Politische Klasse Korruption verbirgt und Familie und Freunde bereichert“ vom Autor Peter Schweizer erhoben.

In dem Buch behauptet Schweizer, dass im Jahr 2013 ein Deal zwischen der inzwischen nicht mehr existierenden Investmentgesellschaft Rosemont Seneca Partners – mitbegründet von Hunter Biden – und der staatlichen Bank of China stattgefunden hat.

„Im Dezember 2013 flog Hunter Biden mit der Air Force 2 zusammen mit seinem Vater nach Peking, China. Sein Vater traf sich mit chinesischen Regierungsvertretern und war sehr nachgiebig gegenüber Peking. Das Wichtigste aber geschah 10 Tage nach ihrer Rückkehr“, sagte Schweizer in einem Interview mit Fox News im März.

Dann bekam Hunter Bidens kleine Private-Equity-Firma namens Rosemont Seneca Partners eine Milliarde Dollar privates Beteiligungskapital von der chinesischen Regierung, nicht von einem chinesischen Unternehmen, sondern von der Regierung.“

„Was die Leute wissen müssen, ist, dass Hunter Biden keinerlei Erfahrungshintergrund nach China mitbrachte. Er hatte keinen Erfahrungshintergrund im Bereich Private Equity – den Deal, den er in der Freihandelszone von Shanghai abgeschlossen hat, hat niemand sonst bekommen. Goldman Sachs, Bank of America, Blackstone, niemand hatte diese Art von Deal bekommen.“

Biden-Mitarbeiter dementiert und spricht von politischer Attacke

Damals dementierte ein Biden-Mitarbeiter die Behauptungen in Schweizers Buch. Der Mitarbeiter sagte dem „Wall Street Journal“:

Wir werden uns nicht mit politisch motivierten Schlagzeilen beschäftigen, die auf einer Reihe von nachweisbaren, sachlichen Fehlern eines Breitbart-assoziierten Autors und seiner Geldgeber basieren.“

Im Mai berichtete „The Intercept“, dass Hunter Bidens chinesische Investmentfirma, Bohai Harvest RST, in die chinesische Firma Face ++ investiert. Deren Anwendungen zur Gesichtserkennung werden vom Regime benutzt, um die Massenüberwachung von Millionen Uiguren und anderen muslimischen Minderheiten im Nordwesten von Xinjiang durchzuführen.

Trump kritisierte auch die früheren Aussagen von Joe Biden in denen der demokratische Kandidat verneinte, dass China ein Konkurrent der USA sei.

Dann sagt er, dass China kein Konkurrent von uns ist. China ist ein massiver Konkurrent von uns. Sie wollen die Welt [herrschaft] übernehmen,“ betonte Trump.

Joe Biden ist auch bei den Demokraten nicht unumstritten

Joe Biden wurde von Abgeordneten beider Parteien des Repräsentantenhauses wegen seiner Kommentare, die die Bedrohung durch die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt herunterspielen, getadelt.

US-Präsident Trump verwies auf die ehrgeizige Industriepolitik des Regimes „Made in China 2025“, die darauf abzielt, China bis zum Jahr 2025 zu einem Hightech-Produktionsstandort zu machen, der in einer Reihe von Branchen wie Robotik, Künstliche Intelligenz und Pharmazie führend sein soll.

Der „Made in China 2025“-Plan wurde kritisiert, weil er auf dem planmäßigen Diebstahl von Technologie und Geschäftsgeheimnissen basiert, die in erster Linie aus den Vereinigten Staaten und Europa beschafft werden sollen.

Ich sagte zu Präsident Xi: das ist sehr verletzend für mich. Ich sagte ihm auch, dass dies so nicht umgesetzt werden kann. Man merkt schon, dass sie ihn [den Ausdruck Made in China 2025] nicht mehr verwenden,“ so Trump.

Seit Beginn des Handelskrieges zwischen den USA und China im März letzten Jahres hat das Regime die Bezeichnung „Made in China 2025“ zurückgenommen. Die staatlichen Medien wurden angewiesen, von der Strategie ganz zu schweigen und in bestimmten offiziellen Dokumenten wurden Verweise auf das politische Projekt entfernt.

Trump sagte auch: der jüngste Rückzieher des chinesischen Regimes bei den über Monate hinweg in den Handelsgesprächen ausgehandelten Verpflichtungen, könnte von der Hoffnung angetrieben worden sein, dass China mit einem künftigen Demokraten als US-Präsidenten die Abkommen neu aushandeln könnte.

Wenn es einen Grund gibt, dass China… diesen Deal nicht gemacht hat, dann liegt es daran, dass sie hoffen, dass Donald Trump in 16 Monaten von einem dieser Demokraten besiegt wird und sie wieder 500 Milliarden Dollar pro Jahr verdienen können“, so Trump.

„Und das verstehe ich. Ich meine, ich könnte das wirklich verstehen, denn mit mir wird das nicht passieren.“

Das Original erschien in The Epoch Times (USA) (deutsche Bearbeitung von al)

Originalartikel: Trump Calls for an Investigation Into Biden Family’s Links With the Chinese Regime