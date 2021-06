US-Resolution: Brutalisierung der eigenen Bevölkerung ist Kern-DNA der KP Chinas

Zum 100. Geburtstag der KP Chinas fordert eine Resolution „sich über die wahre Natur der KPC klar zu werden“. Übergriffe des Regimes in Hongkong und Xinjiang seien keine neuartigen Entwicklungen, sondern gehörten zur Geschichte der Partei. Daher müsse man zuerst ihre Vergangenheit verstehen, um zu erkennen, wohin sie sich bewegt.

Während die Kommunistische Partei Chinas (KPC) in dieser Woche ihr hundertjähriges Bestehen begeht, ist US-Abgeordneten der Demokraten und Republikaner nicht zum Feiern zumute.

Es ist „eine Zeit, um über die ungeheuerlichen Taten nachzudenken, die die Partei begangen hat, und die Millionen Opfer zu ehren, die unter dem grausamen Regime der Partei gelitten haben“, sagte der republikanische Abgeordnete Mike Gallagher in einer Erklärung am 25. Juni.

Unter seiner Initiative brachten Demokraten und Republikaner am 25. Juni eine Resolution ein, die die groben Menschenrechtsverletzungen des Regimes gegenüber seiner eigenen Bevölkerung verurteilt.

Die Resolution listet mehr als 30 Gräueltaten auf, die von der KPC von den 1930er Jahren bis heute begangen wurden. Die Unterzeichner geloben, dem „chinesischen Volk in seinem Kampf um Freiheit beizustehen“.

Unter den Grausamkeiten, die hervorgehoben werden, sind eine Reihe von katastrophalen Kampagnen, die vom ersten Führer der KPC, Mao Zedong, geleitet wurden. Dazu gehört die massive Landreformbewegung in den 1940er Jahren, wobei Millionen von Großgrundbesitzern und andere, die als „Bourgeoisie“ betrachtet wurden, geschlagen und ermordet wurden.

Der Industrieplan Maos, der als „Großer Sprung nach vorn“ in die Geschichte einging, führte zur schlimmsten von Menschen verursachten Katastrophe der modernen Geschichte. Zig Millionen Menschen verhungerten bei dem Versuch, die chinesische Stahlproduktion auf britisches und amerikanisches Niveau zu heben. Wie die Vernachlässigung der Agrarproduktion zeigt, waren dem Führer der KPC menschliche Schicksale völlig egal.

Bei der dritten Kampagne, der Kulturrevolution, wurden bis zu zehn Millionen Bürger, die als „Konterrevolutionäre“ angesehen wurden, willkürlich verhaftet, gefoltert und hingerichtet.

Die blutige militärische Unterdrückung unbewaffneter Studentenproteste während des Massakers auf dem Platz des Himmlischen Friedens durch die KPC im Jahr 1989 und die andauernden Repressalien in Xinjiang und Hongkong wurden ebenfalls in der Resolution erwähnt.

Gallagher erwähnte, dass die heutigen Übergriffe des Regimes in Xinjiang, Hongkong und Tibet „keine neue Entwicklung“ seien.

„Von Anfang an war die Brutalisierung der eigenen Bevölkerung fest in der Kern-DNA der KPC verankert. Um zu verstehen, wohin sich die Partei bewegt, müssen wir zuerst ihre Vergangenheit verstehen“, schrieb er am 25. Juni in einem Tweet.

