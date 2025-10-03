Logo Epoch Times

vor 2 Minuten

Sturmtief bringt Wind und Regen zum langen Wochenende

vor 15 Minuten

Managerin von Laura Dahlmeier: „Du fehlst!“

vor einer Stunde

Merz‘ Grundsatzrede: „Wagen wir einen neuen Aufbruch“

vor einer Stunde

Unionsfraktion will neues Gesetz zum Wehrdienst verschieben

vor 2 Stunden

Brandenburger Tor mit Farbe beschmiert

vor 2 Stunden

US-Rapper „Diddy“ Combs bittet Richter vor Strafmaßverkündung um Gnade

vor 3 Stunden

Wie Deutschland im Anti-Drohnen-Kampf aufrüstet

vor 3 Stunden

Mutmaßliche Sabotage an Ostsee-Kabeln: Gericht weist Klage ab

vor 5 Stunden

Ins Nachbarland fahren, weil Fliegen dort billiger ist

vor 6 Stunden

Anschlag auf Synagoge löst Debatte über Antisemitismus aus

Logo Epoch Times
„Drei Wellen”

FIFA stellt neuen Ball für die WM vor

Er ist da: Der Ball für die erste WM-Endrunde in drei Ländern. Das macht sich auch beim Design und beim Namen bemerkbar.

top-article-image

Detail des FIFA-Weltmeisterschaft 2026 Spielball "Trionda".

Foto: Sarah Stier/Getty Images

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Der neue WM-Ball heißt Trionda. Das Spielgerät für die Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr ist in den Farben rot, grün und blau gestaltet. Der Ball soll an die USA, Mexiko und Kanada erinnern:
Zum ersten Mal wird eine Endrunde in drei Ländern ausgespielt. Deswegen auch der Name Trionda, der auf Spanisch so viel bedeutet wie drei Wellen.
„Ich kann es kaum erwarten, bis dieser schöne Ball im Netz zappelt“, sagte Weltverbands-Präsident Gianni Infantino zur Präsentation des neuen Balls.

Ball mit Bewegungssensor

Technisch besteche der Ball durch mehrere wichtige Leistungsinnovationen, hieß es von der FIFA. Eine Konstruktion mit extratiefen Nähten sorge für eine Oberfläche, die den Luftwiderstand gleichmäßig verteile und eine optimale Flugstabilität garantiere.
Mehr dazu
„Aufgeprägte Symbole, die nur aus der Nähe sichtbar sind, sorgen zudem für besseren Halt bei Schüssen oder Dribblings bei nassen oder feuchten Verhältnissen.“
Der Ball verfüge zudem einen 500-Hz-Bewegungssensor, der jede Ballbewegung genau aufzeichnet. Die Technologie sende in Echtzeit präzise Daten an die Video-Schiedsrichterassistenten und unterstütze die Unparteiischen.
Die WM startet am 11. Juni 2026, das Finale steigt am 19. Juli. Erstmals nehmen 48 Mannschaften an der Endrunde teil. Deutschland hat die Qualifikation noch nicht geschafft. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.