Rebensburg Vierte in Courchevel – Sieg an Brignone

Courchevel (dpa) – Viktoria Rebensburg ist beim Riesenslalom von Courchevel Vierte geworden und hat in ihrer Paradedisziplin zum vierten Mal nacheinander das Podium verpasst. Der 30-Jährigen fehlten vier Hundertstelsekunden zu Platz drei.

Der Sieg in den französischen Alpen ging an Federica Brignone aus Italien vor Mina Fürst Holtmann aus Norwegen (+0,04 Sekunden) und der Schweizerin Wendy Holdener (+0,44). Rebensburg war zeitgleich mit Weltmeisterin Petra Vlhova aus der Slowakei. Ein hervorragendes Ergebnis erzielte Rebensburgs Teamkollegin Marlene Schmotz, die Neunte wurde und dank Bestzeit im zweiten Lauf so weit vorn im Weltcup landete wie noch nie.