Schneller einschlafen mit Socken – das steckt dahinter

Unsere Großmütter wussten es schon: Wer mit warmen Füßen ins Bett geht, schläft besser. Doch das Tragen von Socken im Bett sorgt nicht nur für ein angenehmes Gefühl, sondern hat auch eine physiologische Funktion: Warme Füße helfen dem Körper, seine Temperatur optimal zu regulieren, und signalisieren ihm, dass es Zeit ist, zur Ruhe zu kommen.

Wenn der Körper Wärme ausgesetzt wird – sei es durch ein Vollbad, ein Fußbad oder warme Socken –, werden Mechanismen zur Kühlung aktiviert. Wärme führt zur Erweiterung der Blutgefäße (Vasodilatation), wodurch der Blutfluss zur Hautoberfläche verstärkt wird. Dieser Prozess gibt überschüssige Wärme ab und senkt auf diese Weise effektiv die Körpertemperatur. Während das Blut zur Haut strömt, wird die überschüssige Wärme nach außen abgegeben, was eine kühlere innere Körpertemperatur fördert und den Schlaf unterstützt.

Der Schlaf-Wach-Rhythmus hängt eng mit der Körpertemperatur zusammen. Am späten Nachmittag und frühen Abend ist sie am höchsten. Später sinkt sie langsam ab und gibt dem Körper das Signal, sich auf den Schlaf einzustellen.

Auch das Schlafhormon Melatonin trägt zur Senkung der Körpertemperatur bei, erläuterte Dr. Alison Bentley, eine Ärztin mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Behandlung von Schlafstörungen, in einem Interview mit Epoch Times. Die Ausschüttung von Melatonin senkt die Körpertemperatur auf natürliche Weise und schafft so die Voraussetzungen für einen tiefen und erholsamen Schlaf.

Aktivieren Sie Ihre Schlafzentren

Das Tragen von Socken im Bett ist eine einfache und wirksame Methode, um den körpereigenen Mechanismus des Herunterkühlens zu aktivieren. Eine Studie aus dem Jahr 2018 hat gezeigt, dass diese unkomplizierte Maßnahme die Schlafqualität verbessern kann – mit schnellerem Einschlafen, weniger nächtlichem Erwachen und einer längeren gesamten Schlafdauer.

Im Durchschnitt schliefen Personen, die während einer siebenstündigen Nachtruhe Socken trugen, 7,5 Minuten schneller ein und gewannen 32 Minuten zusätzlichen Schlaf.

Über die bloße Gefäßerweiterung hinaus könnten Socken auch den Hypothalamus beeinflussen – das Temperaturregelzentrum des Gehirns. Bestimmte Neuronen in diesem Bereich reagieren auf Wärme, indem sie aktiver werden, was den Schlaf fördert. Ihre Aktivität nimmt beim Einschlafen und im Tiefschlaf zu, beim Aufwachen dagegen ab. Daher kann es von Vorteil sein, die Füße warm zu halten, um die optimale Funktion dieser Neuronen zu unterstützen und so die Schlafqualität zu verbessern.

Fußbäder vor dem Schlafengehen

Auch ein warmes Fußbad ist eine hervorragende Methode, um den Schlaf noch erholsamer zu machen. Eine Studie aus dem Jahr 2024 hat gezeigt, dass ein 10- bis 30-minütiges Fußbad (ab 40 Grad Celsius) vor dem Schlafengehen eine sichere und wirksame Methode zur Verbesserung der Schlafqualität darstellt.

Fußbäder regulieren die Körpertemperatur und sind ein entspannendes Ritual vor dem Schlafengehen. Für zusätzliche Entspannung können Sie beruhigende ätherische Öle wie Lavendel oder Kamille in Ihr Fußbad geben.

Raumtemperatur

Die Temperatur im Schlafzimmer beeinflusst ebenfalls die Schlafqualität. Laut Giles Watkins, Coach und Autor des Buches „Positive Sleep“, liegt die ideale Raumtemperatur für die Nachtruhe bei etwa 18 Grad Celsius.

Eine kühle Schlafzimmertemperatur sorgt dafür, dass der Schlaf tiefer und erholsamer wird. Watkins erläuterte, dass die kühle Raumtemperatur zu dem natürlichen Abkühlungsprozess des Körpers passt und das Ein- und Durchschlafen erleichtert.

Im Gegensatz dazu kann ein zu warmes Schlafzimmer den Abkühlungsprozess stören, was zu Einschlafschwierigkeiten und unruhigen Nächten führen kann. Ein angenehm kühles Zimmer zu haben, schafft die optimalen Bedingungen für eine erholsame Nachtruhe.

Watkins ergänzte, dass der Körper etwa zwei Stunden vor dem Schlafengehen beginnt, seine Temperatur zu senken. Das Herunterdrehen der Raumtemperatur unterstützt daher diesen natürlichen Temperaturabfall.

Außerdem sollte man Bettwäsche oder atmungsaktive und bequeme Socken aus Baumwolle oder Wolle wählen und synthetische Materialien, die Wärme speichern, vermeiden.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Wearing Socks Can Help You Fall Asleep Faster—Here’s Why“. (deutsche Bearbeitung kr)