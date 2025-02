Bier-Exporte gestiegen – Inlandsabsatz deutlich rückläufig

Während deutsche Brauer im vergangenen Jahr mehr Bier ins Ausland verkauft haben, ist der Inlandsabsatz deutlich zurückgegangen.

Unter dem Strich sank der Absatz der in Deutschland ansässigen Brauereien und Bierlager um 1,4 Prozent auf 8,3 Milliarden Liter, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Alkoholfreies Bier, das sich seit Jahren im Aufwind befindet, ist in den Zahlen nicht enthalten.

Der inländische Absatz von Bier ging den Statistikern zufolge im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent auf 6,8 Milliarden Liter zurück. Darin nicht enthalten sind von außerhalb der EU eingeführte Biere.

10,6 Millionen Liter gaben die Brauereien unentgeltlich als Haustrunk an ihre Beschäftigten ab – 6,8 Prozent weniger als im Vorjahr.

Exporte in andere Staaten ist gestiegen

17,6 Prozent des Bierabsatzes oder 1,5 Milliarden Liter wurden exportiert. Das sind 1,6 Prozent mehr im Vorjahr. Der Großteil davon (808,4 Millionen Liter) ging in andere EU-Staaten. Hier wurde ein Plus von 3,1 Prozent verzeichnet.

Die Exporte in Nicht-EU-Staaten stagnierten weitgehend bei 644,0 Millionen Liter.

„Die knapp 1.500 Brauereien in Deutschland stehen weiterhin vor großen Herausforderungen“, erklärte der Deutsche Brauerbund (DBB).

Auf der einen Seite setzen die gestiegenen Kosten für Rohstoffe, Energie, Personal und Logistik die Betriebe unter Druck, auf der anderen Seite bekommen sie gleichzeitig die Konsumzurückhaltung der Verbraucher zu spüren.“

Bierabsatz bei Fußball-EM enttäuschte

Das vergangene Jahr sei zudem äußerst „volatil“ gewesen: „Hatte der Bier-Absatz bis Mai 2024 im Inland noch ein Plus von 2,5 Prozent aufgewiesen, drehte der Markt über den Sommer überraschend ins Minus“, erklärte der DBB.

Ein wichtiger Grund dafür sei das schlechte Wetter im Frühjahr und Sommer gewesen. „Viele Biergartenbesuche fielen buchstäblich ins Wasser, betroffen waren auch Events rund um die Fußball-Europameisterschaft.“

Der Anteil des von der Statistik nicht erfassten alkoholfreien Bieres stieg nach Angaben des Brauerbundes weiter an. „Seit 2003 hat sich die Produktion mehr als verdoppelt auf 670 Millionen Liter im Jahr 2023“, erklärte der DBB. Nach ersten Daten vom Herbst 2024 lag der Marktanteil bei 8,9 Prozent; Alkoholfreies war damit nach Pils und Hellem die drittbeliebteste Biersorte. (afp/red)