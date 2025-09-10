Logo Epoch Times

vor 7 Minuten

Reeder melden mehr hybride Angriffe auf Schiffe in der Ostsee

vor 21 Minuten

Heute im Bundestag: Regierung will Kompetenzen von Pflegekräften erweitern

vor 38 Minuten

Produkthaftung soll auch für KI und Software-Fehler gelten

vor einer Stunde

Kurzfristige Absage des Konzerts: Entsetzen nach Ausladung von Dirigent Shani

vor 2 Stunden

Schiffsbrände: Versicherungsbranche fordert strengere Vorgaben für E-Auto-Transport

vor 2 Stunden

Urteile gegen AfD-Politiker Björn Höcke wegen NS-Parole rechtskräftig

vor 2 Stunden

Schrillende Handys und heulende Sirenen: Behörden testen Alarmsysteme für Notfall

vor 2 Stunden

Mbappé: Meine Kinder sollen Abstand vom Profifußball nehmen

vor 2 Stunden

Miersch: SPD ist bereit für Sozialreformen mit „Einschnitten“

vor 2 Stunden

Bundestag genehmigt Durchsuchung bei AfD-Abgeordnetem Krah

Logo Epoch Times
Hersteller von Abnehmspritzen

Dänischer Pharmakonzern streicht 9.000 Jobs

Der Pharmakonzern Novo Nordisk will weltweit 11 Prozent seiner Beschäftigten kündigen. Über die Hälfte davon - rund 4.500 Stellen – fallen in Dänemark weg. Mit den Abnehmspritzen Ozempic und Wegovy galt das Unternehmen zeitweise als das wertvollste Europas.

top-article-image

Die Novo-Nordisk-Papiere haben seit dem Rekordhoch vergangenen Juni rund die Hälfte ihres Wertes verloren (Symbolbild).

Foto: Christian Schultz/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk, Hersteller der Abnehmspritzen Ozempic und Wegovy, hat die Streichung von 9.000 Stellen weltweit angekündigt, das sind elf Prozent der Beschäftigten. Mehr als die Hälfte der Jobs sollen in Dänemark wegfallen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.
So sollen bis Ende 2026 jährlich rund acht Milliarden Kronen (1,07 Milliarden Euro) eingespart werden. Zum dritten Mal in diesem Jahr senkte Novo Nordisk zudem seine Prognose für das laufende Jahr.

Zeitweise das wertvollste Unternehmen Europas

Novo Nordisk war mit den Abnehmspritzen zeitweise zum wertvollsten Unternehmen Europas aufgestiegen. Seit 2020 hatte Novo Nordisk laufend neue Leute eingestellt, die Zahl der Beschäftigten wuchs von 43.700 auf 78.400.
Seit Mitte 2024 ist der Aktienkurs um mehr als die Hälfte eingebrochen. US-Wettbewerber Eli Lilly steht vor dem Marktstart einer Abnehmpille, die günstiger sein soll und deutlich einfacher anzuwenden ist als Spritzen; in den USA verkaufen Apotheken zudem günstigere Nachahmerprodukte.
Mehr dazu
„Unsere Märkte entwickeln sich weiter“, daher müsse sich auch das Unternehmen weiter entwickeln, erklärte der neue Chef Mike Doustdar am Mittwoch. Das bedeute, eine „leistungsorientiertere Kultur einzuführen, unsere Ressourcen immer effizienter einzusetzen und die Investitionen dort zu priorisieren, wo sie die größte Wirkung haben“.

Trennung von CEO Jörgensen

Novo Nordisk rechnet aktuell nur noch mit einer Gewinnmarge von vier bis zehn Prozent. In seiner letzten Prognose Ende Juli war er noch von einer Marge von zehn bis 16 Prozent ausgegangen. Die Marge gibt an, wie viel Prozent vom Umsatz als Gewinn bleiben.
Das Unternehmen hatte Mitte Mai angekündigt, sich von seinem langjährigen Chef Lars Fruergaard Jörgensen zu trennen. Doustdar führt die Geschäfte seit Anfang August. Er war davor zuständig für das internationale Geschäft. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.