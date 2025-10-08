Logo Epoch Times

Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar

Der Goldpreis steigt in neue Höhen. Seit Ende 2024 hat das Edelmetall um über 50 Prozent zugelegt.

Der Preis für Gold steigt weiter.

Foto: Arne Dedert/dpa

Gold hat im Zuge seiner seit Wochen und Monaten anhaltenden Rekordrally eine weitere markante Marke geknackt. In der Nacht auf Mittwoch kostete eine Unze (etwa 31,1 Gramm) des Edelmetalls erstmals mehr als 4.000 US-Dollar.
Im frühen Handel kletterte der Goldpreis bis auf 4.019,50 Dollar (3.456,00 Euro) und erreichte damit ein weiteres Rekordhoch.
Seit Ende 2024 verteuerte sich das Edelmetall bereits um rund 53 Prozent und steuert auf den höchsten Anstieg in einem Jahr seit 1979 zu.
Gold gilt bei vielen Investoren als sicherer Hafen in politisch unsicheren Zeiten sowie bei einer hohen Verschuldung von Staaten. (dpa/red)

