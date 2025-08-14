Logo Epoch Times

Geld und Finanzen

NRW-Finanzverwaltung bietet Steuer-Tipps für Influencer

Steuer-Ermittlungen gegen zahlreiche Influencer aus NRW haben für Aufsehen gesorgt. Jetzt gibt die Finanzverwaltung im Internet gebündelt Tipps – denn Einnahmen aus Influencer-Tätigkeiten, auch Sachleistungen wie Produkte, Gutscheine oder Geschenke, sind steuerpflichtig.

Eine Frau sitzt hinter einem Ringlicht und macht dabei Aufnahmen von sich (Symbolbild).

Redaktion
Die Finanzverwaltung NRW hat eine Internetseite erstellt, die sogenannten Influencern nun gebündelt „praxisnahe Hinweise zu allen steuerlich relevanten Themen“ geben soll.
„Ziel ist es, die Branche frühzeitig zu unterstützen, Rechtssicherheit zu schaffen und so einen erfolgreichen Karriereweg zu begleiten“, hieß es vom Finanzministerium in Düsseldorf. Steuerfahnder aus NRW untersuchen aktuell rund 6.000 Datensätze, aus denen sich ein mutmaßlicher Steuerschaden durch Influencer von rund 300 Millionen Euro ergeben soll.

Die Hälfte hat wohl keine deutsche Steuernummer

Die Ermittler gehen davon aus, dass die meisten der betroffenen Influencer ganz bewusst gehandelt haben. Nach dpa-Informationen soll mehr als die Hälfte keine deutsche Steuernummer haben. Die Finanzverwaltung will aber auch arglosen Menschen helfen, die über die sozialen Medien Geld machen.
„Influencer und Content-Creator sind eine wachsende und wichtige Branche. Uns geht es darum, zu informieren, aufzuklären und Partner für die Menschen zu sein, die hier ihre berufliche Zukunft aufbauen oder bereits fest etabliert sind. Mit der neuen Website bündeln wir alle steuerlichen Informationen an einer zentralen Stelle, leicht verständlich und jederzeit abrufbar“, sagte NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU).
Der Hintergrund: Einnahmen aus Influencer-Tätigkeiten – also auch Sachleistungen wie Produkte, Gutscheine oder Geschenke – sind steuerpflichtig.

Praxisnahe Hinweise

Die neue Internetseite soll „praxisnahe Hinweise zu allen steuerlich relevanten Themen“ bieten, so das Finanzministerium: „Von der Einkommen- und Gewerbesteuer über die Umsatzsteuer bis hin zu den verschiedenen Arten von Einnahmen wie Sponsorings, Produktplatzierungen, Merchandise-Verkäufen oder Preisgeldern.“
Das Informationsangebot richte sich „sowohl an Einsteigerinnen und Einsteiger als auch an bereits im Business aktive Content-Creator.“ Die können dann noch weniger behaupten, von nichts gewusst zu haben. (dpa/red)

