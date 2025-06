Reiche: Einigung mit den USA sei im Zollstreit vor 9. Juli möglich

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat sich mit Blick auf eine Einigung im Zollstreit zwischen der EU und den USA zuversichtlich geäußert.

„Kein tausend Seiten Vertrag”

„Ich glaube, dass es möglich ist, bis zum Ablauf der Frist, dann also tatsächlich am 9. Juli, zu einer Einigung zu kommen“, sagte Reiche in den ARD-Tagesthemen am Freitag mit Blick auf das von US-Präsident Donald Trump genannte Datum. Zum Umfang eines Abkommens mit den USA sagte Reiche, es würden „keine tausend Seiten Vertrag“ sein.

Sie habe in den USA „gute Gespräche“ führen können, sagte die Ministerin, die sich derzeit in Washington aufhält.

Beide Seiten sähen die dauerhafte Unsicherheit als „hinderlich für das weitere Wachstum an“, es sei „wichtig (…), dass wir zu einem schlanken Rahmenabkommen finden“. In der Folge müsse dann an weiteren kleinen Themen gearbeitet werden.

Reiche forderte zudem im Tagesthemen-Gespräch, die Rolle deutscher Autobauer für die Industrieproduktion in den USA stärker zu würdigen. Die Ministerin verwies darauf, dass deutsche Automobilhersteller wie BMW und Mercedes, die in Fabriken in den USA Fahrzeuge herstellen, „die größten US-Autoexporteure“ seien und „massiv“ im Land investierten.

Die Bundesregierung habe vor diesem Hintergrund versucht, einen Vorschlag zu machen, um „die Sorgen der Vereinigten Staaten über mangelnde Exporte und einen unbalancierten Handel“ in der Autobranche ausgleichen zu können und „zu mehr Produktion“ vor Ort in den USA zu kommen. (afp)