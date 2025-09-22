Logo Epoch Times

Erntebilanz

Sehr gute Kirschen- und Birnenernte in diesem Jahr

Die Kirschen- und die Birnenernte sind in diesem Jahr sehr gut ausgefallen. Beide liegen über dem zehnjährigen Durchschnitt. Die Obstbauern konnten ein Drittel mehr Kirschen ernten als 2024.

Frisch vom Baum schmecken Kirschen am besten.

Die Kirschen- und die Birnenernte sind in diesem Jahr wegen günstiger Wetterbedingungen sehr gut ausgefallen.
Die deutschen Obstanbaubetriebe ernteten rund 47.100 Tonnen Süß- und Sauerkirschen, das waren 4,2 Prozent mehr als der zehnjährige Durchschnitt, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.
Bei der Birnenernte werden demnach 40.200 Tonnen erwartet – das wären 5,6 Prozent mehr als der zehnjährige Durchschnitt.

Ein Drittel mehr Kirschen als 2024

Bei den Kirschen herrschten zur Blütezeit im Frühjahr „milde Witterungsbedingungen“, Beeinträchtigung durch Frost oder Hagel gab es in den meisten Anbauregionen nicht, wie das Statistikamt erklärte.
Die Obstbauern konnten so ein Drittel mehr Kirschen ernten als im Jahr 2024, als die Ernte unterdurchschnittlich ausgefallen war.
In Deutschland werden deutlich mehr Süß- als Sauerkirschen angebaut. 79 Prozent der Ernte in diesem Jahr waren Süßkirschen.
Angebaut werden die Früchte vor allem in Baden-Württemberg, das Bundesland mit der größten Anbaufläche für Sauerkirschen ist Rheinland-Pfalz. Im gesamten Bundesgebiet ist die Anbaufläche für Sauerkirschen im Vorjahresvergleich um ein Viertel gesunken.
Zur Birnenernte gibt es erste vorläufige Schätzungen. Die Betriebe erwarten laut Statistikamt, dass die Menge um rund drei Prozent über der des Vorjahres liegen wird. Fast die Hälfte der Birnen in Deutschland wird in Baden-Württemberg angebaut. (afp/red)

