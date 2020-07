Traurige Wochenend-Bilanz in Chicago: 64 Menschen angeschossen, 13 davon tödlich

Es sind vor allem die vielen Kinder, die immer wieder bei diesen Schießereien ums Leben kommen, die große Sorge bereiten.

Eine traurige Bilanz von Gewalttaten in der US-amerikanischen Stadt Chicago. Nach Angaben der Polizei war dort am vergangenen Wochenende auf 64 Menschen geschossen worden, 13 davon überlebten nicht.

Unter den Getöteten war Terrance Malden, 15, der am 10. Juli gegen 17 Uhr auf der South Side erschossen wurde und damit das erste Opfer des Wochenendes wurde, teilte die Polizei der Chicago Sun-Times und anderen Nachrichtensendern mit.

Seine Familie sagt, sie seien bestürzt über die fehlende Empörung über den Tod des Teenagers.

„Ich habe es satt. Ich habe es satt. Wir reden über Black Lives Matter, aber ich habe es satt, was in diesen Straßen vor sich geht“, sagte Erikka Gordon, Maldens Tante, laut dem Lokalsender ABC7.

Am Wochenende des Unabhängigkeitstages wurde auf 79 Menschen geschossen, 15 davon kamen ums Leben, so die Behörden. Am selben Wochenende im Jahr 2019 wurde auf 32 Menschen geschossen und neun wurden getötet.

Die letzte tödliche Schießerei ereignete sich Anfang des 13. Juli in Park Manor auf der South Side. Shamari K. Smith, 27, wurde von jemandem in einem Fahrzeug erschossen, als er auf der Straße unterwegs war. Etwa eine Stunde zuvor war ein 26-jähriger Mann in der Nachbarschaft von Lawndale auf der West Side erschossen worden, teilte die Polizei mit.

Am 12. Juli gegen 23.30 Uhr befanden sich ein 14-jähriger Junge und ein 17-Jähriger zusammen mit einem 20-jährigen Mann in einem Fahrzeug im Stadtteil West Englewood, als sich ein silberner Geländewagen ihrem Fahrzeug näherte und das Feuer eröffnete, teilte die Polizei der Chicago Tribune mit. Die beiden Teenager wurden ins Krankenhaus gebracht, während der 20-Jährige getötet wurde.

Währenddessen wurde am 12. Juli gegen Mitternacht auf der West Side ein 15-jähriges Mädchen erschossen, als sie und ein 29-jähriger Mann auf dem Bürgersteig im Stadtteil West Garfield Park standen, teilte die Polizei der Tribune mit. Das Mädchen wurde in die Wade, ins Knie und in die Schulter geschossen, und der Mann wurde in die Wade getroffen; beide wurden in nicht kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert, sagten Beamte.

Good Kids Mad City, eine lokale Aktivistengruppe, organisierte einen „Liebesmarsch“ nach den jüngsten Gewalttätigkeiten, die die Stadt plagten und bei denen mehrere Kinder ums Leben kamen.

„Es gibt nicht genug Abschlussfeiern, Hochzeiten und Babyduschen“, sagte Marschorganisatorin Nita Tennyson, 22, gegenüber CBS Chicago. „Es gibt Beerdigungen und Urnen. Das ist alles, wo ich in den letzten vier Jahren gewesen bin. Und am Wochenende habe ich am Ende einen meiner Freunde verloren. Und ich wollte den Marsch machen, weil es genug ist.“

Originalartikel in Englisch: Chicago Police Say 64 Shot, 13 Fatally, Over Weekend / übersetzt von nmc