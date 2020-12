Sicherheitsgruppe: Dominion-Wahlmaschinen sind „nationales Sicherheitsproblem“

"Wir kommen zu dem Schluss, dass das Dominion-Wahlsystem absichtlich und zielgerichtet mit inhärenten Fehlern konstruiert ist, um systemischen Betrug zu erzeugen und Wahlergebnisse zu beeinflussen", heißt es seitens der Allied Security Operations Group.

Ein Unternehmen, das nach eigenen Angaben in diesem Monat ein forensisches Audit von 22 Dominion-Wahlsystemen in einem kleinen Landkreis in Michigan durchgeführt hat, schlug in einem Bericht am Montag vor, dass US-Präsident Donald Trump Maßnahmen ergreift, um die nationale Sicherheit der USA durch eine Exekutivanordnung aus dem Jahr 2018 über ausländische Einmischung zu gewährleisten.

„Wir kommen zu dem Schluss, dass das Dominion-Wahlsystem absichtlich und zielgerichtet mit inhärenten Fehlern konstruiert ist, um systemischen Betrug zu erzeugen und Wahlergebnisse zu beeinflussen“, heißt es in einem Bericht (pdf) der Allied Security Operations Group (ASOG). Der Bericht wurde auf einer Website veröffentlicht, die Matthew DePerno gehört, einem lokalen Anwalt, der einen an dem Fall beteiligten Kläger vertritt.

„Das System generiert absichtlich eine enorm hohe Anzahl von Stimmzettelfehlern. Die elektronischen Stimmzettel werden dann zur Entscheidung weitergeleitet. Die absichtlichen Fehler führen zu einer Massenauswertung von Stimmzetteln ohne Aufsicht, ohne Transparenz und ohne Prüfpfad. Dies führt zu Wähler- oder Wahlbetrug.“

Anfang Dezember wurde die Überprüfung der Wahlmaschinen in Antrim County von Richter Kevin A. Elsenheimer angeordnet (pdf). In Antrim County wurden während der Wahl 6.000 Stimmen von Trump Joe Biden zugerechnet. Sowohl das Michigan Secretary of State Büro als auch das Anwaltsbüro von Antrim County sagten beide, es geschah aufgrund eines menschlichen Fehlers.

In seinem Bericht beschrieb Allied Security Operations die Beteiligung von Dominion an den Wahlen als eine „nationale Sicherheitsfrage“. Allied verwies weiter auf die Trump Executive Order von 2018, die aktuell der Geheimdienst-Chef John Ratcliffe leitet. Demnach sei es geboten, eine Bewertung über ausländische Einmischung in die US-Wahl bis zu 45 Tage nach der Wahl vom 3. November durchzuführen, die dem Präsidenten erlaubt, Maßnahmen gegen alle ausländischen Akteure durchzuführen.

„Wir empfehlen, dass eine unabhängige Gruppe beauftragt wird, um das Ausmaß der Wahlfehler im gesamten Bundesstaat Michigan zu ermitteln. Dies ist eine Frage der nationalen Sicherheit“, schrieb Russell Ramsland von Allied, ein ehemaliger GOP-Kandidat (Grand Old Party, Republikaner) in Texas, in dem Bericht.

Umstritten

Die Epoch Times hat Dominion Voting Systems um einen Kommentar gebeten. Die Firma hat wiederholt bestritten, dass sie Stimmen von einem Kandidaten zu einem anderen ändern kann oder dass sie irgendwelche Verbindungen zu einer ausländischen Regierung hat.

„Alle Dominion-Systeme sind in der Lage, Aufzeichnungen auf Papier zu erstellen und sind zu 100 Prozent überprüfbar, mit Tests, Überprüfungen, Audits und Nachzählungen, die der Aufsicht und Überprüfung durch alle politischen Parteien unterliegen“, schreibt das Unternehmen auf seiner Website und beschreibt gegenteilige Behauptungen als „Wahl-Desinformation“.

Erik Grill, der stellvertretende Generalstaatsanwalt für Michigan, sagte am Montag (14.12.), dass die Äußerungen von DePerno und der Bericht von Allied Security „ungenau, unvollständig und irreführend“ seien.

DePerno hatte zuvor erklärt, dass der Allied-Bericht beweist, dass die Staatssekretärin gelogen hat. Er habe den Mehrheitsführer des Senats gebeten, die Wahlmänner abzusetzen und neue Wahlmänner zu ernennen, basierend auf dem, was er gefunden hat.

Michigans Wahldirektor Jonathan Brater dementiert den Allied-Bericht ebenfalls.

In einer Gerichtsakte behauptet Brater, dass der Bericht „eine Reihe von ungestützten Schlussfolgerungen zieht. Vorgänge, die leicht als Routinewahlverfahren oder Fehlerkorrekturen zu erklären sind, werden Betrug und Verschleierung zugeschrieben. Ohne Erklärung werde suggeriert, dass Bestandteile der Wahlsoftware, die in Michigan nicht verwendet wurden, für Tabellierungs- oder Berichtsfehler verantwortlich sind, die entweder nicht existieren oder leicht zu erklären sind.“

„Da die Wahltabellatoren in Michigan handmarkierte Papierstimmzettel verwenden, können alle angeblichen Fehler in den Tabellatoren bei einer Nachzählung per Hand festgestellt werden. Diese hätte jeder Kandidat in Antrim County beantragen können“, fügte Brater laut „Detroit Free Press“ hinzu.

Ergebnisse laut Bericht nicht zertifizierbar

An einer Stelle heißt es im Allied Bericht, dass die „Ergebnisse der Antrim County 2020 Wahl nicht zertifizierbar sind.“ Beim Ergebnis der Maschine und/oder Software-Fehler handele es sich nicht um menschliches Versagen.

„Das Tabellierungsprotokoll der forensischen Untersuchung des Servers für Antrim County vom 6. Dezember 2020 besteht aus 15.676 Einzelereignissen, von denen 10.667 oder 68,05 % der Ereignisse als Fehler aufgezeichnet wurden“, heißt es in dem Bericht.

„Diese Fehler führten insgesamt zu Tabellierungsfehlern oder zu Stimmzetteln, die zur Überprüfung geschickt wurden. Die hohe Fehlerquote beweist, dass das Dominion-Wahlsystem fehlerhaft ist und nicht den staatlichen oder bundesstaatlichen Wahlgesetzen entspricht.“

Die Untersuchungsgruppe wies auf mehrere Sicherheitslücken in den Maschinen hin. Die ImageCast Precinct-Maschinen (ICP) von Dominion haben „die Möglichkeit, mit dem Internet verbunden zu werden“, und fügte hinzu, dass „durch den Anschluss eines Netzwerkscanners an den Ethernet-Port der ICP-Maschine und die Erstellung von Packet-Capture-Protokollen von den Maschinen, die wir untersucht haben, die Fähigkeit zur Verbindung mit dem Netzwerk, Application Programming Interface (API) (ein Datenaustausch zwischen zwei verschiedenen Systemen) Anrufe und Web (http)-Verbindungen zum Election Management System-Server zeigen.“

Dominion-Systeme werden unter anderem in Maricopa County, Arizona, und Fulton County, Georgia, eingesetzt.

Letzten Monat sagte Antrim County-Anwalt, Sheryl Guy, zu dem gemeldeten 6.000-Stimmen-Tausch von Trump zu Biden, dass es sich um einen menschlichen Fehler in Kombination mit einer Software-Panne handele.

„Der Fehler bei der Meldung der inoffiziellen Ergebnisse in Antrim County, Michigan, war das Ergebnis eines Benutzerfehlers, der schnell identifiziert und korrigiert wurde“, sagte Michigans Staatssekretärin Jocelyn Benson, eine Demokratin, letzten Monat.

Ramsland, ein ehemaliger Beamter der Reagan-Administration, der für die NASA gearbeitet hatte, und andere von der Untersuchungsgruppe, überprüften die Dominion-Maschinen in Antrim County Anfang dieses Monats als Teil eines laufenden Gerichtsverfahrens.

Sein Team, das vom Kläger William Bailey angeheuert wurde, führte eine forensische Duplizierung des Wahlverwaltungsservers des Bezirks durch, auf dem Dominion Democracy Suite 5.5.3-002 lief. Es überprüfte Compact-Flash-Karten, die von den örtlichen Wahlbezirken in ihrem Dominion ImageCast-System verwendet wurden, USB-Speichersticks, die von Dominion Voter Assist Terminals verwendet wurden und USB-Speichersticks, die für das Wahlbuch verwendet wurden. Sie verwendeten X-Ways Forensics und andere Tools wie Blackbag-Blacklight Forensic Software und Virtual Box.

Die von Trump unterzeichnete Anordnung zur „ausländischen Einmischung“ 2018 beinhaltet die Verhängung „aller empfohlenen Sanktionen“ gegen Einrichtungen, von denen angenommen wird, dass sie sich in die Wahl eingemischt haben. Dazu gehören „die Sperrung und das Verbot aller Transaktionen im Zusammenhang mit Eigentum und Beteiligungen an Eigentum einer Person, die der Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten unterliegen“, „der Ausschluss von ausländischen Unternehmensleitern einer Person aus den Vereinigten Staaten“ und „alle anderen Maßnahmen, die durch das Gesetz autorisiert sind“, so das Weiße Haus.

Die Epoch Times hat das Büro des Staatssekretärs von Michigan und den Bezirk Antrim über den forensischen Prüfbericht von Allied Security kontaktiert.

Zachary Stieber hat zu diesem Artikel beigetragen.

Der Originalartikel erschien in der Epoch Times USA Edition: Security Group That Audited Dominion Voting Machines Declares Them a ‘National Security Issue’ (Deutsche Bearbeitung rls)