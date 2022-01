Klassik des Tages: Sinfonisches Klavierkonzert von Robert Schumann

Aus der Reihe Epoch Times Musik – Für Liebhaber.

Robert Schumann (1810-1856) war ein deutscher Komponist, Musikkritiker und Dirigent der Romantik. Aus seiner Feder stammt auch dieses Klavierkonzert op. 54 in a-moll, gespielt von Khatia Buniatishvili am Klavier. Es musiziert das hr-Sinfonieorchester unter Leitung von Paavo Järvi.

I. Allegro affettuoso 00:30



II. Intermezzo. Andantino grazioso 15:44III. Allegro vivace 20:31



1844 musste Robert Schumann die Hoffnung aufgeben, Nachfolger von Mendelssohn Bartholdy am Leipziger Gewandhaus zu werden. Ende Dezember des Jahres zog er daraufhin nach Dresden.

In den folgenden Jahren war er häufig krank, er wurde schwermütig und depressiv. Seine Zeit in Dresden war musikalisch gesehen durchaus produktiv, dabei entstand auch sein Klavierkonzert in a-moll.