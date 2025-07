Jugendlicher löst Explosion in Berliner Wohnung aus und verletzt sich schwer

Ein Jugendlicher hat in seiner Wohnung in Berlin eine Explosion ausgelöst und sich dabei schwer verletzt. Der 17-Jährige habe am Mittwochnachmittag in seiner Wohnung in Marzahn mit diversen Sprengstoffen hantiert, die plötzlich explodiert seien, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Anwohner hätten einen Knall gehört und die Detonation gespürt.

Im Hausflur trafen die Nachbarn auf den Jugendlichen, der Verletzungen an den Händen und im Gesicht hatte. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte leisteten sie Erste Hilfe. Ein Krankenwagen brachte den 17-Jährigen anschließend in eine Klinik.

Weil in der Wohnung des Jugendlichen noch weitere sprenstoffähnliche Substanzen waren, wurden der Hauseingang sowie die anliegenden Hauseingänge evakuiert.

Kurz vor Mitternacht konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Das Sprengstoffdezernat im Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen. (afp/red)