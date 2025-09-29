Massenschlägerei: Vier Menschen lebensgefährlich verletzt

Bei einer heftigen Auseinandersetzung mit bis zu 30 Personen sind in Gelsenkirchen mindestens fünf Menschen schwer verletzt worden – vier von ihnen lebensgefährlich.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kamen dabei am Abend Messer, Elektroschocker und Baseballschläger zum Einsatz, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Essen mitteilten. Die Polizei spricht von einer „Tumultlage“ zwischen 20 und 30 Personen.

Vor Ort wurden drei männliche Tatverdächtige im Alter von 16, 29 und 52 Jahren sowie drei weibliche Verdächtige im Alter von 25, 28 und 50 Jahren nach Polizeiangaben festgenommen. Eine Mordkommission sei eingerichtet.

Die Polizei war nach eigenen Angaben mit einem Großaufgebot im Einsatz und sperrte den Tatort an der Pommernstraße im Stadtteil Bismarck weitläufig ab, um Spuren zu sichern und Zeugen zu vernehmen. Auch ein Polizeihubschrauber war vor Ort. Worum es in der Auseinandersetzung ging, war noch unklar. (dpa/red)