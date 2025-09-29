Logo Epoch Times

vor 15 Minuten

Wadephul und Pistorius besuchen Polen

vor 38 Minuten

Lufthansa will 4.000 Stellen streichen - Kapazität bei vor-Corona-Niveau

vor einer Stunde

SPD will Spenden von Lebensmitteln für Händler erleichtern

vor einer Stunde

Schweizer stimmen für staatliche, elektronische Identität

vor 2 Stunden

Neue Siedlungen für Soldaten: Vonovia will „behilflich sein“

vor 2 Stunden

Vernässung von Mooren soll Millionen Tonnen Treibhausgase einsparen

vor 2 Stunden

Prinz Guillaume wird neuer Großherzog von Luxemburg

vor 2 Stunden

Vier Tote und acht Verletzte bei Schießerei und Brand in Kirche in Michigan

vor 12 Stunden

Hoffnung auf Durchbruch: Treffen Trumps mit Netanjahu mit Spannung erwartet

vor 13 Stunden

TICKER Stichwahlen | Dortmund bekommt erstmals seit 1946 einen CDU-Oberbürgermeister

Logo Epoch Times
Mordkommission ist eingerichtet

Massenschlägerei: Vier Menschen lebensgefährlich verletzt

Am späten Abend rückte die Polizei mit einem Großaufgebot in Gelsenkirchen an. Bis zu 30 Menschen geraten aneinander, mehrere werden schwer verletzt. Einige von ihnen schweben in Lebensgefahr.

top-article-image

Bei einer heftigen Auseinandersetzung mit bis zu 30 Personen sind in Gelsenkirchen mindestens fünf Menschen schwer verletzt worden – vier von ihnen lebensgefährlich.

Foto: Justin Brosch/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Bei einer heftigen Auseinandersetzung mit bis zu 30 Personen sind in Gelsenkirchen mindestens fünf Menschen schwer verletzt worden – vier von ihnen lebensgefährlich.
Nach derzeitigen Erkenntnissen kamen dabei am Abend Messer, Elektroschocker und Baseballschläger zum Einsatz, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Essen mitteilten. Die Polizei spricht von einer „Tumultlage“ zwischen 20 und 30 Personen.
Vor Ort wurden drei männliche Tatverdächtige im Alter von 16, 29 und 52 Jahren sowie drei weibliche Verdächtige im Alter von 25, 28 und 50 Jahren nach Polizeiangaben festgenommen. Eine Mordkommission sei eingerichtet.
Die Polizei war nach eigenen Angaben mit einem Großaufgebot im Einsatz und sperrte den Tatort an der Pommernstraße im Stadtteil Bismarck weitläufig ab, um Spuren zu sichern und Zeugen zu vernehmen. Auch ein Polizeihubschrauber war vor Ort. Worum es in der Auseinandersetzung ging, war noch unklar. (dpa/red)
 

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.