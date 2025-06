Nach wahllosen Attacken auf Menschen: Mann flieht in fremde Wohnung

Ein 22-Jähriger hat in Jena gewaltsam mehrere Menschen attackiert und ist anschließend in die Wohnung eines ihm unbekannten Rentners geflüchtet. Wie die Polizei in der thüringischen Stadt am Sonntag mitteilte, griff der mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehende Mann dabei unter anderem eine 15-Jährige in einem Supermarkt und einen 87-Jährigen an dessen Wohnung körperlich an und verletzte beide.

Auf der Flucht vor der Polizei lief der Mann nach Angaben der Beamten dann oberkörperfrei in ein nahegelegenes Mehrfamilienhaus, wo er kurzerhand in die Wohnung eines weiteren Rentners eindrang. Dort sei der Mann „dank des schnellen und entschlossenen Handelns“ von Polizisten überwältigt worden.

Der Vorfall ereignete sich demnach am Freitag im Stadtteil Lobeda. Die Ermittlungen zu den Umständen der Tat dauerten zunächst an. Gegen den Verdächtigen wurden Strafanzeigen gestellt. Nähere Angaben zu den Verletzungen der Opfer machte die Polizei nicht. (afp/red)