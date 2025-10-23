Logo Epoch Times

vor 4 Minuten

Fast 37.000 Migranten haben seit Januar den Ärmelkanal überquert

vor 26 Minuten

Gekürzte Asylleistungen: Votum von EuGH-Generalanwalt

vor 43 Minuten

Polizei schießt auf Soldat: Wie kann so etwas passieren?

vor einer Stunde

Urteil: Notkredite in Bremens Haushalten 2023 und 2024 verfassungswidrig

vor einer Stunde

Verbraucherschützer warnen mit „Schwarzliste Inkasso“

vor 2 Stunden

Halbleiter: Volkswagen hat neuen Chip-Lieferanten gefunden

vor 2 Stunden

SOS-Kinderdorf: Missbrauchsvorwürfe gegen Gründer

vor 2 Stunden

Schüsse vor Supermarkt - Mann lebensgefährlich verletzt

vor 3 Stunden

Steuerschätzung: Mehr Einnahmen bis 2029 als erwartet - kaum Entlastung für Bundeshaushalt

vor 3 Stunden

Airbus, Thales und Leonardo wollen europäische Raumfahrt voranbringen

Logo Epoch Times
Niedersachsen

Schießerei in Hannover: Ein Toter und drei Verletzte

In Hannover sind gestern Abend ein 27-Jähriger getötet und drei Männer verletzt worden. Die Polizei ermittelte mit einem Großaufgebot.

top-article-image

Einsatzkräfte sichern den Bereich vor Schaulustigen.

Foto: Moritz Frankenberg/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Bei einer Auseinandersetzung in Hannover sind am Mittwochabend ein 27-Jähriger getötet und drei Männer verletzt worden. Bei den Verletzten handelt es sich um einen 19-Jährigen und zwei ebenfalls 27-Jährige, wie die Polizei am Donnerstag in der niedersächsischen Landeshauptstadt mitteilte.
Nach ersten Erkenntnissen fielen die Schüsse am frühen Mittwochabend bei einem Streit zwischen mehreren Beteiligten. Einsatzkräfte fanden anschließend in der Nähe den getöteten 27-jährigen Mann. Im Verlauf des Einsatzes wurden die drei Verletzten entdeckt.
Einsatzkräfte versorgen mehrere Menschen nach einer Schießerei in Hannover.

Einsatzkräfte versorgen mehrere Menschen nach der Schießerei.

Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Die Verletzten wurden am Donnerstag unter polizeilicher Bewachung medizinisch behandelt, wie es von den Ermittlern hieß. Die Polizei ging davon aus, dass die drei an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Sie gelten daher als tatverdächtig. Ob einer von ihnen die tödlichen Schüsse abgab, war Gegenstand der Ermittlungen.
Die Polizei war am Mittwochabend mit einem Großaufgebot im Einsatz, sperrte den Tatort weiträumig ab und leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein. Dabei kamen auch Spürhunde und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.