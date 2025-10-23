Schießerei in Hannover: Ein Toter und drei Verletzte

Bei einer Auseinandersetzung in Hannover sind am Mittwochabend ein 27-Jähriger getötet und drei Männer verletzt worden. Bei den Verletzten handelt es sich um einen 19-Jährigen und zwei ebenfalls 27-Jährige, wie die Polizei am Donnerstag in der niedersächsischen Landeshauptstadt mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen fielen die Schüsse am frühen Mittwochabend bei einem Streit zwischen mehreren Beteiligten. Einsatzkräfte fanden anschließend in der Nähe den getöteten 27-jährigen Mann. Im Verlauf des Einsatzes wurden die drei Verletzten entdeckt.

Einsatzkräfte versorgen mehrere Menschen nach der Schießerei. Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Die Verletzten wurden am Donnerstag unter polizeilicher Bewachung medizinisch behandelt, wie es von den Ermittlern hieß. Die Polizei ging davon aus, dass die drei an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Sie gelten daher als tatverdächtig. Ob einer von ihnen die tödlichen Schüsse abgab, war Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei war am Mittwochabend mit einem Großaufgebot im Einsatz, sperrte den Tatort weiträumig ab und leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein. Dabei kamen auch Spürhunde und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. (afp/red)