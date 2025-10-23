Logo Epoch Times

Berlin-Mariendorf

Schüsse vor Supermarkt - Mann lebensgefährlich verletzt

Auf einem Parkplatz im Berliner Stadtteil Mariendorf sind Schüsse gefallen. Eine Person muss ins Krankenhaus und notoperiert werden. Die Polizei spricht von einem versuchtem Tötungsdelikt.

Mindestens eine Person wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Foto: Michael Ukas/dpa

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Durch mehrere Schüsse auf einem Supermarktparkplatz in Berlin-Mariendorf ist ein 45-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden. Die Mordkommission ermittelt seit dem Abend zu einem versuchten Tötungsdelikt, wie die Polizei auf X mitteilte. Die unbekannten Täter hätten mehrere Schüsse abgegeben und seien geflüchtet.
Der 45-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert. Ob er nach der Operation weiterhin in Lebensgefahr schwebte, ließ ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft offen.
Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat, inklusive der Fahndung nach den Schützen, dauern an. (dpa/red)

