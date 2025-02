Tödlicher Streit in Schwerin: Polizei fahndet nach Verdächtigem

Nach dem gewaltsamen Tod eines Jugendlichen bei einer Auseinandersetzung vor einem Einkaufszentrum in Schwerin haben Ermittler den mutmaßlichen Täter identifiziert. Es handle sich um einen 25-Jährigen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in der mecklenburg-vorpommerschen Landeshauptstadt am Sonntag mit. Der Gesuchte ist demnach flüchtig. Nach ihm wird unter anderem mit einem Foto öffentlich gefahndet.

Den Angaben zufolge handelt es sich bei dem Mann um einen afghanischen Staatsbürger. Der Verdächtige sei „aufgrund der intensiven Ermittlungen der eingerichteten Mordkommission“ identifiziert worden, hieß es ohne nähere Angaben. Die Ermittler baten um Hinweise auf seinen Aufenthaltsort.

Die tödliche Auseinandersetzung ereignete sich am Dienstabend in einem Ausgangsbereich des Schlossparkcenters, eines Einkaufszentrums in Schwerin. Dabei starb ein 17-Jähriger durch Messerstiche. Früheren Ermittlerangaben zufolge war das Opfer in eine Auseinandersetzung mit dem mutmaßlichen Täter geraten. Im Verlauf des Streits soll der unbekannte Täter dem Jugendlichen mehrere Messerstiche zugefügt haben. Beide sollen einander gekannt haben. (afp/red)