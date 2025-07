Schwerer Unfall in Niedersachsen

Tragödie am Bahnübergang: 13-jähriger Junge und 49-jähriger Mann sterben bei Kollision

An einem Bahnübergang in Niedersachsen kommt es zu einem folgenschweren Unfall. Zwei Menschen sterben. Mehr als 200 Zugreisende sind betroffen. Was ist bislang bekannt?