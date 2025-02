Unfall mit Bus im Sauerland: Zehn Schwerverletzte

Beim Zusammenprall eines Linienbuses mit mehreren Autos sind im nordrhein-westfälischen Hemer 13 Menschen verletzt worden – zehn davon schwer.

Wie die Polizei am Samstag in Iserlohn mitteilte, kam der Bus am Morgen in der Innenstadt aus bisher ungeklärten Gründen von der Straße ab und stieß gegen mehrere geparkte Pkw und einen Baum. Anschließend fuhr er quer über die Straße und kollidierte mit weiteren Fahrzeugen.

Eines davon wurde in die Fensterscheibe einer Pizzeria geschleudert. Zudem kollidierte der Bus mit einem Auto, das ihm im Gegenverkehr entgegen kam. Insgesamt wurden der Bus sowie fünf weitere Fahrzeuge beschädigt. Der Linienbus rollte den Angaben zufolge noch einige Meter weiter und kam schließlich vor der Hauswand eines still gelegten Firmenkomplexes zum Stehen.

Insgesamt 13 Verletzte

Laut Polizei wurden bei dem Unfall insgesamt 13 Menschen verletzt. Rettungshubschrauber flogen den 62-jährigen Busfahrer und eine 19-jährige Beifahrerin eines Autos mit schwersten Verletzungen in Krankenhäuser nach Gießen und Bochum. Der Busfahrer schwebte den Angaben zufolge in Lebensgefahr.

Acht weitere Menschen wurden mit schweren Verletzungen in umliegende Kliniken gebracht, drei weitere wurden leicht verletzt. Unter den Verletzten befanden sich demnach auch zwei Kinder und ein Jugendlicher. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Unfallursache auf. Die Sperrung der Straße werde voraussichtlich noch bis in die Nachmittagstunden andauern, hieß es. (afp/red)