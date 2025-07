Täter nach jahrelangen Ermittlungen gefasst: Missbrauch von Elfjähriger in Hessen

Fast acht Jahre nach einem sexuellen Missbrauch einer damals Elfjährigen in Hessen haben Ermittler den mutmaßlichen Täter festgenommen. Der heute 42-Jährige sitzt in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Wiesbaden am Dienstag mitteilten. Er soll das Mädchen im September 2017 in Hünstetten morgens von einer Bushaltestelle aufgegriffen und mit seinem Auto auf einen Waldparkplatz gebracht haben.

Dort soll er es sexuell missbraucht haben. Anschließend habe er das Kind zu seiner Schule nach Idstein gefahren. Von dort aus wurde die Polizei alarmiert.

Jahrelang blieb der Täter unbekannt. Der Fall war Thema in verschiedenen Sendungen, darunter im ZDF bei „Aktenzeichen XY … ungelöst“. Bei den Ermittlungen gingen über die Jahre hinweg knapp über tausend Hinweise ein. Trotzdem gelang es zunächst nicht, den Täter zu ergreifen.

Jedoch konnten die Ermittler damals DNA-Spuren extrahieren. Die Spuren führten bei einem regelmäßigen Abgleich in der vergangenen Woche schließlich zu einem Treffer. Am Freitag wurde der Mann im Rheingau-Taunus-Kreis festgenommen. (afp/red)