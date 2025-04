Zweiter Fahrer nach tödlichem Raserunfall in Ludwigsburg in Haft

Nach einem Unfall bei einem illegalen Autorennen mit zwei Toten im baden-württembergischen Ludwigsburg befindet sich nun auch der zweite Fahrer in Untersuchungshaft. Der 34-Jährige sei am Freitag dem Haftrichter vorgeführt worden, teilten die örtliche Polizei und die Staatsanwaltschaft Stuttgart mit. Dieser habe Haftbefehl wegen des Verdachts der Beteiligung an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge und unerlaubten Entfernens vom Unfallort erlassen und in Vollzug gesetzt.

Am 20. März war ein mutmaßlich an einem illegalen Autorennen beteiligter Wagen in ein mit zwei Frauen besetztes Auto gefahren. Die beiden Frauen im Alter von 22 und 23 Jahren starben. Ein 32-jähriger Unfallverursacher wurde dabei leicht verletzt.

Er wurde am Unfallort festgenommen und sitzt mittlerweile ebenfalls in Untersuchungshaft. Das zweite am Rennen beteiligte Fahrzeug, das offenbar der 34-Jährige gefahren hatte, fanden Polizisten in der Nähe. Von dem Mann fehlte zunächst jede Spur. (afp/red)