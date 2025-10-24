Logo Epoch Times

vor 32 Minuten

Rubio: Israel muss sich mit Gaza-Friedenstruppe wohlfühlen

vor einer Stunde

Missbrauch: SOS-Kinderdorf-Bewegung suspendiert Österreich

vor einer Stunde

Abriss von Ostflügel des Weißen Hauses für Trumps Ballsaal vollendet

vor einer Stunde

Neuwahl in den Niederlanden: Die Spitzenkandidaten im Überblick

vor 2 Stunden

Keine hinreichenden Termine: Wadephul verschiebt China-Reise

vor 2 Stunden

US-Inflationsrate steigt im September leicht an

vor 3 Stunden

Merz irritiert bei EU-Gipfel mit Äußerung zu Mercosur-Deal: Der Weg für das Abkommen sei frei

vor 3 Stunden

Erkältungszeit: Krankenkasse meldet steilen Anstieg bei Atemwegsinfekten

vor 4 Stunden

Deutscher Luftverkehr wächst im Winter nur langsam

vor 4 Stunden

Fünf Männer in U-Haft nach mutmaßlicher Gruppenvergewaltigung

Logo Epoch Times
Wöchentlich 1.800 junge Ukrainer nach Deutschland

CDU will Zuzug von wehrfähigen Ukrainern stoppen

Seit Ende August gilt in der Ukraine eine neue Ausreiseregel. Junge Ukrainer reisen seither verstärkt nach Deutschland. Die CDU fordert nun, den Zuzug wehrfähiger Ukrainer zu stoppen.

top-article-image

Pro-Ukraine-Demo (Archiv)

Foto: via dts Nachrichtenagentur

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Die CDU will den Anstieg der Zahl wehrfähiger Ukrainer in Deutschland stoppen.
„Es braucht ukrainische Soldaten, die ihr Land verteidigen“, sagte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann dem „Stern“. „Deshalb ist es nicht richtig, dass derzeit vor allem viele junge Männer die Ukraine verlassen.“
Die Fluchtbewegung nach Deutschland müsse gestoppt werden: „Wir unterstützen die Ukraine aus Überzeugung – aber der sprunghafte Zuzug nach Deutschland muss gestoppt werden.“
Zuvor hatte sich CSU-Chef Markus Söder ähnlich geäußert. Söder hatte erklärt, man müsse den „sprunghaft ansteigenden Zuzug“ junger Männer aus der Ukraine reduzieren. Berlin und Brüssel müssten auf die Ukraine einwirken, sodass die gelockerten Ausreisebestimmungen wieder geändert werden, sagte Söder. Er drohte damit, die Aufnahme von Ukrainern zu erschweren.
Mehr dazu
Zuletzt flohen wöchentlich laut Bundesinnenministerium bis zu 1.800 junge Männer zwischen 18 und 22 Jahren nach Deutschland. Im August waren es lediglich 19 pro Woche.

Ukraine lockert Ausreiseregeln

Hintergrund des Anstiegs ist die Lockerung einer Regel innerhalb der Ukraine. Bisher war jungen, als wehrfähig geltenden Männern die Ausreise aus dem Land von der Regierung nur in Ausnahmefällen erlaubt. Seit Ende August dürfen sie das Land verlassen. (dts/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.