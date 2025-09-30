Crash von Tram und Reisebus in Berlin - Fahrer verletzt

Mehrere Menschen sind bei einem schweren Unfall einer Straßenbahn und eines Reisebusses nahe dem Berliner Alexanderplatz verletzt worden. Der Fahrer des ansonsten leeren Reisebusses sei schwer verletzt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Zunächst sei der Mann vor Ort versorgt worden.

Schulklasse in Tram

Mindestens zwei Fahrgäste der Straßenbahn seien leicht verletzt worden. In der Tram war auch eine Schulklasse mitgefahren, so der Sprecher. Sanitäter kümmerten sich um die Kinder oder Jugendlichen. Ob es weitere Verletzte gebe, sei zunächst noch nicht bekannt gewesen.

Der Bus, der aus dem europäischen Ausland und die Straßenbahn stießen demnach auf der Mollstraße etwa auf der Höhe der Berolinastraße zusammen. Die Tram fährt dort in der Mitte der breiten Straße, die Autos jeweils rechts und links in mehreren Spuren.

Bus gegen Stromleitung gedrückt

Beide Fahrzeuge seien bei dem Unfall zerstört worden. Der Bus wurde dabei auch noch gegen die Stromleitungen der Tram gedrückt. 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz. (dpa/red)