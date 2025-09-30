Logo Epoch Times

Schulklasse in Tram

Crash von Tram und Reisebus in Berlin - Fahrer verletzt

Ein Reisebus und eine Straßenbahn stoßen nahe dem Berliner Alexanderplatz zusammen. Auch eine Schulklasse war in der Bahn – Sanitäter kümmern sich um die Kinder und Jugendlichen.

Rettungskräfte sind im Einsatz bei einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn und einem Reisebus.

Foto: Torsten Holtz/dpa

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Mehrere Menschen sind bei einem schweren Unfall einer Straßenbahn und eines Reisebusses nahe dem Berliner Alexanderplatz verletzt worden. Der Fahrer des ansonsten leeren Reisebusses sei schwer verletzt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Zunächst sei der Mann vor Ort versorgt worden.

Schulklasse in Tram

Mindestens zwei Fahrgäste der Straßenbahn seien leicht verletzt worden. In der Tram war auch eine Schulklasse mitgefahren, so der Sprecher. Sanitäter kümmerten sich um die Kinder oder Jugendlichen. Ob es weitere Verletzte gebe, sei zunächst noch nicht bekannt gewesen.
Der Bus, der aus dem europäischen Ausland und die Straßenbahn stießen demnach auf der Mollstraße etwa auf der Höhe der Berolinastraße zusammen. Die Tram fährt dort in der Mitte der breiten Straße, die Autos jeweils rechts und links in mehreren Spuren.

Bus gegen Stromleitung gedrückt

Beide Fahrzeuge seien bei dem Unfall zerstört worden. Der Bus wurde dabei auch noch gegen die Stromleitungen der Tram gedrückt. 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz. (dpa/red)

