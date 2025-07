Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen: ADAC erwartet staureiches Wochenende

Der Sommerreiseverkehr auf deutschen Autobahnen wird nach Angaben des ADAC am kommenden Wochenende „spürbar“ zunehmen und zu zahlreichen Staus führen.

Grund sei insbesondere der Sommerferienbeginn im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen, teilte der Automobilklub am Dienstag in München mit.

Vollsperrungen auf den Autobahnen 6 und 8

Der aktuellen ADAC-Stauprognose zufolge sind alle wichtigen Autobahnen betroffen. „Die größten Nadelöhre sind und bleiben Baustellen“, hieß es. Derzeit gebe es bundesweit knapp 1200.

Auf den Autobahnen 6 und 8 wird es am Wochenende zudem Vollsperrungen geben, die den Verkehr zusätzlich beeinträchtigen. Weitere Reisewellen sind laut ADAC aus den Bundesländern Bremen, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland sowie aus den Niederlanden und aus Skandinavien zu erwarten.

Besonders staugefährdet sind demnach unter anderem die A1, A2, A3, A5, A7, A9 und A24 jeweils in beiden Fahrtrichtungen. Die verkehrsreichsten Zeiten sind am Freitag- und Sonntagnachmittag sowie am Samstagvormittag.

Wer flexibel sei, solle besser ausweichen, erklärte der ADAC. Zusätzliche Verzögerungen drohten durch Grenzkontrollen zu den Nachbarstaaten, auch im Ausland sei zudem mit Staus zu rechnen. Das gelte unter anderem für die Brennerautobahn in Österreich. (afp/red)