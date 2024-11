Gesellschaft Unterstützung für terroristische Vereinigung

Bundesverwaltungsgericht: Gefährder muss für Abschiebung nicht selbst radikalisiert sein

Das Land Berlin durfte einen islamistischen Gefährder in den Irak abschieben. Auch wenn der Mann nicht selbst radikalisiert sei, reiche es aus, dass er sich durch Dritte oder eine terroristische Vereinigung „für entsprechende Gewalthandlungen instrumentalisieren lässt“, entschied das Bundesverwaltungsgericht am Donnerstag in Leipzig. (Az. 1 A 1.2)